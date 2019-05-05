Как КНДР под руковдством Ким Чен Ына запускала новые управляемые ракеты: появились фото

Подконтрольные КНДР СМИ опубликовали фотографии с места тестирования тактического управляемого оружия. На них можно увидеть как, вероятно, новый вид ракет, так и то, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за учениями.

В ночь на 4 мая по Киеву Северная Корея впервые за 17 месяцев осуществила испытательный запуск ракеты. Впоследствии официальный Пхеньян подтвердил проведение этих стрельб. Известно, что это ракета малой дальности (от 70 до 100 километров), а ее запуск проводили на восточном побережье страны в районе порта Вонсан. Учениями лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

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Тем временем, ведущие СМИ страны опубликовали фотографии с места проведения стрельб. По их информации, на учениях Северная Корея испытывала новые дальнобойные ракетные орудия и тактически управляемое оружие.

На обнародованных кадрах, в частности, можно увидеть непосредственный момент запуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса, который размещен на многоосном шасси тяжелого автомобиля высокой проходимости. Заметим, что ранее изображения подобной ракеты не демонстрировали северокорейские СМИ, также их не показывали на военных парадах. Следовательно, эксперты делают вывод, что КНДР во время учений опробовала новый вид тактических управляемых ракет.

На другой фотографии изображена стрельба реактивных систем залпового огня большого калибра. Кроме того, СМИ КНДР опубликовали фотографии главы страны Ким Чен Ына, который наблюдает за ходом проведения учений. На одной из них видно, что лидер КНДР сидит с биноклем на наблюдательном пункте за столом с цветной картой района учений, а за его спиной на больших мониторах – скалы в море, куда, как можно предположить, должны упасть реактивные снаряды.

Информация, что КНДР готовится к запуску ракет, появилась еще в начале марта. Тогда опубликовали снимки объекта вблизи Пхеньяна, которые позволяли такое предположить. Правда, через некоторое время эксперты Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (США) не нашли никаких свидетельств какой-либо активности Северной Кореи на испытательном полигоне в Сохе.

Что известно о ракетно-ядерных испытаниях КНДР? В последний раз Пхеньян проводил ракетные испытания в ноябре 2017 года. Тогда они испытали ракету нового типа "Хвасон-15", которая поднялась на высоту 4475 километров и преодолела расстояние в 950 километров. По итогам пуска КНДР заявила, что эта ракета может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.



последствии в апреле 2018 года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности. Такой шаг они объяснили тем, что следует развивать экономику страны и повышать уровень жизни населения. А в мае того же года КНДР ликвидировала полигон в Пхунгэри, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов.



Кроме того, по итогам первой встречи президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая прошла в Сингапуре 12 июня, было принято совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности. Наконец в конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. А в сентябре Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.



В общем за период с 2016 по 2017 год КНДР осуществила около 40 запусков баллистических ракет.