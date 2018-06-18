Значительной популярностью среди тех, кто не представляет своей жизни без кофе, пользуется кофе без кофеина.

Но те, кто не употребляет кофеин, могут и не догадываться, что на самом деле невозможно удалить из кофейных зерен абсолютно весь кофеин, передает Zhyvyaktyvno.

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Наиболее популярным способом удаления из кофе кофеина является использование двуокиси углерода (сжатого газа) и горячей воды. Это позволяет извлечь кофеин без вреда для вкуса и аромата зерен.

В среднем, в порции растворимого кофе без кофеина есть 8,6-13,9 мг кофеина, а в молотом – 12-13,4 мг (на 100 мг воды).

В США и Западной Европе есть свои стандарты – содержание кофеина в безкофеиновом кофе не должно превышать более 3 мг (обычный кофе имеет 85 мг кофеина на 100 мг воды).

Как кофе без кофеина влияет на организм? Регулярное употребление кофе без кофеина повышает уровень холестерина – сосуды сужаются и ухудшается работа сердца.

Американские ученые также доказали, что у людей, которые пьют безкофеиновый кофе, происходит снижение памяти в течение дня по сравнению с теми, кто пьет то же количество обычного кофе.

Но именно напиток без кофеина на 2-7% больше снижает угрозу возникновения сахарного диабета, чем травяной чай.

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