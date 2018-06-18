10:28
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 18°C
  • вторник
    28°C 17°C
  • среда
    27°C 17°C
  • четверг
    23°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как кофе без кофеина влияет на организм

91 Читати новину українською
Как кофе без кофеина влияет на организм
Как кофе без кофеина влияет на организм / krc.co.ua

Значительной популярностью среди тех, кто не представляет своей жизни без кофе, пользуется кофе без кофеина.

Но те, кто не употребляет кофеин, могут и не догадываться, что на самом деле невозможно удалить из кофейных зерен абсолютно весь кофеин, передает Zhyvyaktyvno.

Читайте также: Мифы и полезные свойства кофе: топ-5 фактов

Наиболее популярным способом удаления из кофе кофеина является использование двуокиси углерода (сжатого газа) и горячей воды. Это позволяет извлечь кофеин без вреда для вкуса и аромата зерен.

В среднем, в порции растворимого кофе без кофеина есть 8,6-13,9 мг кофеина, а в молотом – 12-13,4 мг (на 100 мг воды).

via GIPHY

В США и Западной Европе есть свои стандарты – содержание кофеина в безкофеиновом кофе не должно превышать более 3 мг (обычный кофе имеет 85 мг кофеина на 100 мг воды).

Как кофе без кофеина влияет на организм? Регулярное употребление кофе без кофеина повышает уровень холестерина – сосуды сужаются и ухудшается работа сердца.

Американские ученые также доказали, что у людей, которые пьют безкофеиновый кофе, происходит снижение памяти в течение дня по сравнению с теми, кто пьет то же количество обычного кофе.

Но именно напиток без кофеина на 2-7% больше снижает угрозу возникновения сахарного диабета, чем травяной чай.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
сегодня, 08:40 Хотят ли луганские предприниматели конца войны?
Ольга Черненко 937
Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
сегодня, 07:30 Чемпіонат світу з футболу в Росії, справа Ставицького та День РФ у Криму – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 369
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
17 июня, 21:00 Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Денис Бігус 193
Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018
17 июня, 20:30 Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – футбольные курьезы ЧМ-2018
409
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук