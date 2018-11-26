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      Как кофе и чай вредит беременным: выводы ученых

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      Вред кофе и чая во время беременности
      Вред кофе и чая во время беременности / svitmam.ua

      Употребление чая или кофе во время беременности уменьшает размер будущего ребенка. Это происходит даже если женщина употребляет меньше безопасного уровня этих напитков.

      Об этом сообщает "Медикфорум"

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      Исследование ученых из Университетского колледжа Дублина дало неожиданный результат. Оказалось, что женщины, которые употребляют во время беременности чай или кофе, значительно чаще рожают небольших по размеру детей.

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      Как кофе и чай вредит беременным

      Даже если в диету женщины входит дозирование кофеина на уровне менее 200 мг в сутки, которая считается безопасной и является эквивалентом примерно двух чашек растворимого кофе или трех стаканов чая, она все равно больше рискует столкнуться с преждевременными родами или родить ребенка с дефицитом веса.

      Авторы исследования считают, что кофеин ограничивает приток крови к плаценте, что негативно влияет на рост ребенка. Свои выводы ученые сделали на основе наблюдений за 941 парой матерей и детей.

      via GIPHY

      Объем кофеина в рационе матери также сокращает рост малыша и окружность его головы. Он влияет на уменьшение гестационного возраста, определяет продолжительность беременности. Наблюдения показали, что женщины, которые употребляли максимум кофеина, рожали детей, которые имели вес на 170 грамм меньше, по сравнению с детьми от мам, которые употребляли минимум кофеина.

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      Теги: Здоровье Здоровое питание Дети Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
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