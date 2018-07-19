Как кофейный аромат влияет на организм: интересный факт

Кофейный аромат способен улучшить у людей выполнение аналитических задач, в частности, сложного стандартизированного теста GMAT для поступающих в зарубежные бизнес-школы.

Об этом сообщили эксперты Технологического института Стивенс в США, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress. Такое влияние аромата кофе обусловлено эффектом плацебо самовнушение).

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Они провели эксперимент, в котором приняли участие около 100 студентов, которые прошли стандартизованный тест для определения способности успешно обучаться в бизнес-школах Graduate Management Admission Test, который содержит 10 вопросов по алгебре.

В одной исследовательской группе студенты выполняли задания в помещении, наполненном ароматом кофе. В результате выяснилось, что они лучше выполнили тест, чем те, что были в контрольной группе.

Во второй части исследования ученые провели опрос на тему "Как разные запахи влияют на деятельность человека". Большинство респондентов отмечали, что аромат кофе повышает бдительность и энергичность, увеличивает производительность и улучшает выполнение различных задач.

Поскольку в кофейном аромате нет кофеина, хорошие результаты тестов ученые объясняют самовнушением. Такой эффект плацебо может быть полезным в разных сферах жизни.

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