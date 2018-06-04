Как количество детей влияет на здоровье женщины
Женщины, родившие больше одного ребенка, имеют на 40% больший риск возникновения сердечного приступа.
Об этом заявили британские ученые из Кембриджского университета, передает Independent.
Наибольший риск возникновения инфаркта существует у матерей, имеющих пять и более детей. У них вероятно возникновение сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.
Читайте также: Ученые установили одну из причин развития шизофрении
Также наличие пяти и более детей является главной причиной сердечных приступов, увеличивает риск сердечной недостаточности на 17% и риск инсульта – на 25%.
А у женщин, у которых происходило замирание плода или выкидыш, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 60% больший, чем у матерей, которые родили двух детей.
Такой риск ученые объясняют тем, что для женщины беременность и роды являются серьезной нагрузкой на организм. Кроме того, дополнительный стресс и увеличение обязанностей из-за появления нового члена семьи оставляют меньше времени для заботы о себе.
Со слов исследователей, они надеются, что данные их наблюдений станут дополнительной мотивацией для родителей многодетных семей – чтобы принять дополнительные меры для защиты своего сердца.
Что такое инфаркт?
Это вид локального омертвения тканей органа, возникающего в результате внезапного (острого) нарушения местного кровообращения: тромбоз, эмболия, спазм сосудов, резкое снижение артериального давления и прочее.