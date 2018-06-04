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Как количество детей влияет на здоровье женщины

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Многодетные женщины имеют склонность к инфаркту
Многодетные женщины имеют склонность к инфаркту / yavahitna.com.ua

Женщины, родившие больше одного ребенка, имеют на 40% больший риск возникновения сердечного приступа.

Об этом заявили британские ученые из Кембриджского университета, передает Independent.

Наибольший риск возникновения инфаркта существует у матерей, имеющих пять и более детей. У них вероятно возникновение сердечно-сосудистых заболеваний на 30%.

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Также наличие пяти и более детей является главной причиной сердечных приступов, увеличивает риск сердечной недостаточности на 17% и риск инсульта – на 25%.

А у женщин, у которых происходило замирание плода или выкидыш, риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 60% больший, чем у матерей, которые родили двух детей.

Такой риск ученые объясняют тем, что для женщины беременность и роды являются серьезной нагрузкой на организм. Кроме того, дополнительный стресс и увеличение обязанностей из-за появления нового члена семьи оставляют меньше времени для заботы о себе.

Со слов исследователей, они надеются, что данные их наблюдений станут дополнительной мотивацией для родителей многодетных семей – чтобы принять дополнительные меры для защиты своего сердца.

Что такое инфаркт?
Это вид локального омертвения тканей органа, возникающего в результате внезапного (острого) нарушения местного кровообращения: тромбоз, эмболия, спазм сосудов, резкое снижение артериального давления и прочее.

Теги: исследования Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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