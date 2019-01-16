Как количество сексуальных партнеров влияет на прочность брака

Самые счастливые в браке мужчины и женщины, у которых не было до этого партнеров (или их было немного).

Об этом говорится в результатах исследования социолога из Университета Юты (США) Николаса Волфингера, который исследует отношения и брак.

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Самыми счастливыми в семейной жизни оказались мужчины, у которых была только одна девушка до брака, и женщины, у которых не было отношений или был один партнер.

Кроме того, девственники реже разрывают отношения. Волфингер проанализировал статистику и пришел к выводу, что женщины, у которых до брака были только одни отношения (или их не было совсем), разводятся реже других, в то время как те, у кого было больше десяти сексуальных партнеров, чаще всего подают на развод.



Девственники создают счастливые семьи

Пытаясь объяснить статистику, Волфингер отрицает связь между религиозностью и крепкой семьей. По его мнению, люди, которые избегают секса до брака, просто серьезнее относятся к отношениям, поэтому и наслаждаются ими больше. Еще одним объяснением может быть то, что девственникам "не с чем сравнить".

"У вас могло быть много сексуальных партнеров не потому, что вы хороши в сексе, а потому что плохо справляетесь с отношениями", – подчеркнул социолог из Мэрилендского университета Филипп Коэн.

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