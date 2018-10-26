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      Как количество сексуальных партнеров влияет на уровень счастья после брака

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      Как количество сексуальных партнеров влияет на уровень счастья
      Как количество сексуальных партнеров влияет на уровень счастья / ukr.segodnya.ua

      Ученые установили взаимосвязь между количеством сексуальных партнеров до свадьбы и уровнем счастья в семье после бракосочетания.

      Американский социолог из Университета Юты Николас Волфингер провел исследование, во время которого опросил женатых людей об их сексуальном опыте до свадьбы, передает Тһе atlantic.

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      Также добровольцев спрашивали об уровне счастья в семье теперь. Результаты оказались очень интересными. Девственны до брака девушки создают более крепкие и счастливые семейные пары в сравнении с теми, кто мог похвастаться активной сексуальной жизнью.

      Самые счастливые браки строят мужчины, у которых была только одна девушка до свадьбы и женщины, у которых не было до того сексуальных отношений.

      Ученый также проанализировал статистику разводов в США. Выяснилось, что чаще всего расторгнуть брак хотят женщины, у которых ранее было более 10 сексуальных партнеров. А скромные девушки намного реже подавали на развод.

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      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Психология
      Источник: 24 Канал
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