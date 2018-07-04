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Как количество выпитых чашек кофе влияет на здоровье: неожиданные свойства

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Как количество выпитых чашек кофе влияет на здоровье
Как количество выпитых чашек кофе влияет на здоровье / Фото из открытых источников

Как выяснили ученые, кофе способен не только взбодрить утром, но и продлить жизнь. Но при условии, если его пить правильно.

Об этом свидетельствуют исследования, проведенные в Национальном институте онкологии и Национальных институтах здравоохранения США, передает Американская медицинская ассоциация.

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По словам экспертов, от 2 до 4 чашек крепкого кофе в день автоматически снижает риски развития онкозаболеваний аж на 20%. Также уменьшается на 20% вероятность появления диабета второго типа, а работа сердца улучшается на 5%.

Но такое влияние кофе будет иметь на организм, если вы употребляете черный кофе без сливок, сиропов и сахара – эти добавки нивелируют всю пользу от напитка.

via GIPHY

Немецкие ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне добавляют – регулярное употребление кофе способствует улучшению функций митохондрий и защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений. Для этого необходимо днем ​​пить до 4 чашек кофе.

Употребление 6 чашек кофе в день поможет снизить вероятность преждевременной смерти на 16%. По словам ученых, совсем не имеет значения – молотый кофе, растворимый или без кофеина.

Среди тех, кто ежедневно выпивает до 8 чашек, наблюдается снижение риска смерти на 14%. По этой причине авторы исследования считают, что кофе должен быть внесен в перечень полезных продуктов.

via GIPHY

К слову, некоторые ученые утверждают, что регулярное употребление кофе без кофеина повышает уровень холестерина – сосуды сужаются и ухудшается работа сердца.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Лечение Здоровье Здоровое питание Долголетия
Источник: 24 Канал
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