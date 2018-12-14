Как король супертяжелого дивизиона бокса Тайсон Фьюри едва не покончил жизнь самоубийством

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – Тайсон Фьюри огорчил всю Украину, отобрав пять чемпионских поясов у Владимира Кличко. К тому же, он не только победил украинца, но и публично унизил его. Однако после непревзойденного триумфа британец увлекся наркотиками и едва не покончил жизнь самоубийством. Тогда мало кто верил в то, что Фьюри сможет вернуться в большой бокс.

Также в выпуске: Спортсмены большого тенниса, волейбола и баскетбола имеют особые традиции празднования своей победы. Однако абсолютные чемпионы среди всех – футболисты, которые устраивают зрелищное шоу прямо на поле.