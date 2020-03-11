Как коронавирус повлияет на экономику США: два сценария

Китайский коронавирус уносит жизни по всему миру, но еще больше – наносит проблем экономике и даже может спровоцировать мировую рецессию и финансовый кризис. Сайт 24 канала начинает серию текстов о возможном политическо-экономическом влиянии болезни. В первом речь пойдет о США.

Сейчас в США зафиксировано 1015 случаев коронавируса, 31 из них – смертельный. Сейчас он остается серьезной угрозой для здравоохранения, хотя у большинства людей протекает в легкой форме. Тяжелые и смертельные случаи в основном у пожилых людей, или у тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Больше половины больных выздоравливает, но есть случаи повторного заражения (то есть точно неизвестно, получает ли человек иммунитет после выздоровления).

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Для экономики Америки вирус может быть очень серьезным испытанием. Акции находятся в свободном падении после "черного понедельника" 9 марта. Например, индекс S&P 500 с февраля упал на 17%. Правда, здоровье рынка не отражает всей ситуации с экономикой в ​​стране. Пока экономисты говорят о довольно сдержанном сценарии: никто никого не увольняет, потребители тратят, Федеральный резерв пытается сохранить статус-кво. Магазины и рестораны открыты.

Америка и вирус: позитивный сценарий



Рост американской экономики / photo: Business Line

Развитие ситуации зависит от самого вируса: или он погаснет, или продолжится как эпидемия. В этой части текста разберем первый вариант. По нему, коронавирус станет слабее с началом лета, а значит, главное влияние состоится в течении марта-апреля. В мае и июне 2020 года, когда паника относительно коронавируса в большей степени утихнет, Америка может рассчитывать на отскок в экономике в сторону ее улучшения.

Надо понимать, что затраты на отмененные путешествия, развлечения и туризм составляют около 7% ВВП США.

Какие секторы экономики США больше всего пострадают во время коронавирусаЭто казино, парки развлечений, театры, кинотеатры. Аналитики дают следующие цифры: если предположить потери от вируса на индустрию в 10%, то ВВП рухнет примерно на 0,7%. Проблема в том, что даже такая мощная экономика как в США, растет только на 0,5% в квартал (это примерно 2% в год) и приведенные потери могут быть существенными. Сюда же можно добавить потери ресторанов – люди банально будут меньше там бывать.

Цепи поставок для них могут быть нарушены. Меньше пострадают заведения быстрого питания и магазины с товарами первой необходимости (так как это населению всегда нужно).

Если все будет хорошо, то коронавирус станет лишь временной проблемой для американской экономики. Экономическая активность летом поднимет экономику назад. Рабочие, которые смогут работать удаленно, будут это делать.

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Вместе с тем, надо признать, что еще до вируса экономика США имела неплохие показатели. Инфляция в пределах нормы, безработицы на 50-летнем минимуме, рынок жилья набирает силу как и рост рабочих мест. Но ниже мы посмотрим, как ситуация может стать хуже.

Америка и коронавирус: плохой сценарий



Падение американской экономики / photo: 123RF.com

В этом сценарии, если вирус сохраняется и распространяется, экономика США может испытать серьезные и длительные сбои. Они могут привести к полноценному спаду. Насколько второй вариант будет угрожающим, зависит от медиков и чиновников.

И от действий, к которым они вынуждены будут прибегнуть, чтобы сдержать эпидемию. А это упирается в достаточное количество тестов на выявление вируса и возможность удаленной работы. В этом сценарии, цепи поставок будет сложно быстро восстановить. А цены уже растут из-за перебоев с поставками из Китая.

Доверие потребителей к бизнесу может упасть как и готовность тратить деньги в ресторанах, кино, спортзалах, на концертах. Многомиллиардные спортивные лиги могут остановиться, авиакомпании начнут отменять рейсы внутри страны. Между тем, американский доллар дорожает относительно других мировых валют. Последние замеры ICE Dollar показывают рост на 0,8%, а WSJ Dollar – на 0,59% (но он отслеживает 16 основных валют, а не 8 как в ICE).

Вирус точно повредит прибыли. Об этом говорят такие крупные компании как Apple, Mastercard, United Airlines. Один из крупнейших банков США – Goldman Sachs – подсчитал, что продолжение вспышки сократит экономический рост на 1%. Зарплата растет довольно медленно – на 3% в год. Если многие работники уязвимых отраслей вынуждены будут оставаться дома, то чтобы вернуть их на работу нужно будет предлагать более высокую заработную плату. А это создаст дополнительное давление.

OECD (Организация экономического сотрудничества и развития) заявила, что глобальный рост экономики может уменьшиться на 1,5%. Их главный экономист Лоренс Бун отметил, что это – еще не самый худший сценарий. Майкл Пэнто с Pento Portfolio Strategies добавил для CNN, что "обычно во время кризиса глобальные центральные банки бессильны".

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Будет крайне трудно избежать рецессии, ибо долгосрочные процентные ставки уже стремятся к нулю. Это существенно уменьшает способность уже упомянутого выше Федерального резерва США стимулировать экономику. Но чтобы стало хуже, говорят экономисты, надо чтобы спад распространился за пределы сферы туризма и услуг. Потому что они уже непосредственно страдают от вируса.



Увольнение с работы – это может ждать американцев / photo: FindLaw

Когда компании, которые не имеют прямой связи с болезнью, начнут сообщать о спаде, тогда ситуация станет правда серьезной. Выглядит это как замкнутый круг. Сначала – первые увольнения, не массовые и осторожные. Далее – уменьшение доходов, сокращение расходов, в конце – еще меньше существующих рабочих мест.

Такая последовательность может привести к падению спроса на широкий ассортимент товаров, что толкает компании к действительно массовым увольнениям и – к банкротству. А многие из них имеют еще и долговую нагрузку, инвестиций не хватает, торговая война президента Трампа создала проблемы для производств. В такой ситуации, экономика может быть вялой даже после взятия эпидемии под контроль.

Относительно потери работы, то экономисты будут смотреть на еженедельные претензии на страхование по безработице (они первыми покажут, планируются ли увольнения) и на ежемесячные данные розничной торговли (откладывают ли люди на рестораны и на питание).

Третий показатель – Федеральный банк Чикаго – показывает, согласны ли финучреждения предоставлять кредиты. Некоторых людей ситуация может заставить отказаться от новой машины или отпуска.

В худшем варианте, может возникнуть стагфляция – когда экономика уменьшается, а цены – растут. И это будет привет из 1970-х годов, когда она действительно была проблемой для США. Тогда, как и сейчас, произошел нефтяной шок, но добавилось еще повышение цен на газ.

"Стагфляция была бы катастрофой и она может вернуться", – сказала в комментарии CNN Business Нэнси Дэвис, главный директор по инвестициям в Quadratic Capital Management.

Чем может закончиться эпидемия для США



Пока рано говорить, что будет с экономикой США в дальнейшем / photo: Observer

Тара Синклер из Университета Джорджа Вашингтона приводит в пример парикмахерские. Когда начнут закрываться они, то можно будет говорить о кризисе. "Если люди не будут получать стрижки – это плохой знак", – считает она.

Пока коронавирус для США больше похож на ураган или торнадо, которые могут на некоторое время ограничить экономический рост, прежде чем экономика оправится, а люди отстроят все потеряное. Особенно сильные бедствия, как землетрясение и цунами, могут привести к снижению ВВП, но к такому коронавирус пока не дошел.

К тому же, статистика пока доступна не вся. Понятно, что реальное влияние может быть понятным ближе к летним месяцам. Хотя вирус добавляет нервов, но экономическая и деловая активность продолжают расти. Открытие заводов в Китае сможет снова возобновить поставки и несколько, возможно, снизить цены.