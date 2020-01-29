Как коронавирус повлияет на экономику Украины: объяснения Милованова

Вспышка китайского коронавируса не будет иметь существенного влияния на экономическую ситуацию в Украине. Пострадать могут лишь туроператоры, ведь им придется эвакуировать своих клиентов из Китая.

О потенциальном влиянии смертельного вируса сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

Обратите внимание! В Китае закончили строить больницу для больных коронавирусом: видео

Первые прямые потери, которые возникают в таких случаях – это потери в области туризма,

– заявил он.

Министр отметил, что в Украине внешний туризм незначительный. Он составляет примерно 2% от ВВП. "Нам здесь повезло, но в плохом смысле. Поэтому у нас эффект будет низким", – добавил Милованов.

По его словам, вспышка вируса не должна повлиять на товарооборот. Однако может нанести некоторые убытки туроператорам. Ведь им придется эвакуировать своих клиентов из Китая.

Основное о смертельном коронавирусе