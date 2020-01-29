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      Как коронавирус повлияет на экономику Украины: объяснения Милованова

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      Милованов заявил, что коронавирус не повлияет на экономику Украины / 24 канал

      Вспышка китайского коронавируса не будет иметь существенного влияния на экономическую ситуацию в Украине. Пострадать могут лишь туроператоры, ведь им придется эвакуировать своих клиентов из Китая.

      О потенциальном влиянии смертельного вируса сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

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      Первые прямые потери, которые возникают в таких случаях – это потери в области туризма,
      – заявил он.

      Министр отметил, что в Украине внешний туризм незначительный. Он составляет примерно 2% от ВВП. "Нам здесь повезло, но в плохом смысле. Поэтому у нас эффект будет низким", – добавил Милованов.

      По его словам, вспышка вируса не должна повлиять на товарооборот. Однако может нанести некоторые убытки туроператорам. Ведь им придется эвакуировать своих клиентов из Китая.

      Основное о смертельном коронавирусе

      • В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение. Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.
      • В Украине не зафиксировано ни одного случая заболевания. Однако Министерство здравоохранения принимает меры безопасности. В частности, всех пассажиров, прибывших из Китая, проверяют на наличие признаков заболевания. Подробно о том, где зафиксировали смертельное заболевание, читайте здесь.
      • МАУ осуществит два рейса за украинскими гражданами в Китай вследствие вспышки коронавируса в стране – 30 января и 3 февраля.
      • Симптомы коронавируса: лихорадка, головная боль, кашель, затрудненное дыхание, слабость.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Туристический бизнес Тимофей Милованов – новости Китай Путешествия Министерство экономического развития и торговли Коронавирус 2020
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