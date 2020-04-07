Как коронавирус повлиял на международные резервы Украины

В марте международные резервы Украины сократились на 1,7 миллиарда долларов. Таким образом, Украина вернулась к уровню начала года.

К началу апреля международные резервы Украины составляют 24,9 миллиарда долларов. Уменьшение международных резервов обусловлено, прежде всего, значительными валютными интервенциями НБУ. На такие шаги Нацбанк пошел, чтобы сгладить чрезмерные курсовые колебания – из-за ажиотажа на валюту со стороны бизнеса и населения. Об этом сообщает Национальный банк Украины в фейсбуке.

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Использование международных резервов в марте:

2,189 миллиарда долларов НБУ потратил на поддержку гривны;

НБУ потратил на поддержку гривны; 1,124 миллиарда долларов из резервов выкупило правительство для погашения государственных долгов. Из них 409,3 миллиона долларов потратили на обслуживание долга перед МВФ.

Эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В течение месяца правительство привлекло 873,2 миллиона долларов и 276,9 миллиона евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте,

– рассказали в Нацбанке.

Сейчас уровень международных резервов – безопасный, ведь достаточен для покрытия будущего импорта почти 4 месяца.

Международные резервы Украины:

начало января – 25,3 миллиарда долларов;

начало февраля – 26,3 миллиарда долларов;

начало марта – 26,62 миллиарда долларов;

начало апреля – 24,9 миллиарда долларов.

Что такое международные резервы?Международные или валютные резервы – это запасы государственных активов в мировых валютах. Ими распоряжаются органы денежно-кредитного регулирования. Международные резервы нужны, чтобы корректировать курс национальной валюты и рассчитываться по валютным обязательствам страны, или же их тратят на другие нужды общеэкономического значения.