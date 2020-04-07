15:44
7 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как коронавирус повлиял на международные резервы Украины

      - Читати новину українською
      По объему международных резервов Украина вернулась к уровню начала года / Дело

      В марте международные резервы Украины сократились на 1,7 миллиарда долларов. Таким образом, Украина вернулась к уровню начала года.

      К началу апреля международные резервы Украины составляют 24,9 миллиарда долларов. Уменьшение международных резервов обусловлено, прежде всего, значительными валютными интервенциями НБУ. На такие шаги Нацбанк пошел, чтобы сгладить чрезмерные курсовые колебания – из-за ажиотажа на валюту со стороны бизнеса и населения. Об этом сообщает Национальный банк Украины в фейсбуке.

      Смотрите также Как коронавирус повлиял на рынок труда в Украине: новые данные НБУ

      Использование международных резервов в марте:

      • 2,189 миллиарда долларов НБУ потратил на поддержку гривны;
      • 1,124 миллиарда долларов из резервов выкупило правительство для погашения государственных долгов. Из них 409,3 миллиона долларов потратили на обслуживание долга перед МВФ.

      Эти расходы из резервов были уравновешены новыми поступлениями в пользу правительства. В течение месяца правительство привлекло 873,2 миллиона долларов и 276,9 миллиона евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в иностранной валюте,
      – рассказали в Нацбанке.

      Сейчас уровень международных резервов – безопасный, ведь достаточен для покрытия будущего импорта почти 4 месяца.

      Международные резервы Украины:

      • начало января – 25,3 миллиарда долларов;
      • начало февраля – 26,3 миллиарда долларов;
      • начало марта – 26,62 миллиарда долларов;
      • начало апреля – 24,9 миллиарда долларов.

      Что такое международные резервы?Международные или валютные резервы – это запасы государственных активов в мировых валютах. Ими распоряжаются органы денежно-кредитного регулирования. Международные резервы нужны, чтобы корректировать курс национальной валюты и рассчитываться по валютным обязательствам страны, или же их тратят на другие нужды общеэкономического значения.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 НБУ
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 10:45 Коронавирус в России: более 1000 новых случаев за сутки
      Лікування 165721
      сегодня , 12:10 Почему монобольшинство "Слуги народа" не может собрать голосов: объяснение Разумкова
      Новини України 5168
      сегодня , 13:39 COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
      Здорове життя 50755
      сегодня , 12:00 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
      Новини України 386693
      сегодня , 14:06 Коронавирус в Испании: после 4-дневного спада количество смертей снова выросло
      Здорове життя 74328
      сегодня , 10:30 "Поймали на горячем": стало понятно, кто давал взятки врачам за рецепты на "нужные" лекарства
      Новини України 6328
      сегодня , 09:19 Чернобыльская зона горит уже четвертый день: последние новости и видео
      Новини України 17001
      сегодня , 08:45 Больной коронавирусом премьер Британии Джонсон провел ночь в реанимации
      Новини світу 13018
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      4 апреля , 23:03 Новости коронавируса 4 апреля: украинские медики в Италии, новый антирекорд США
      Ірина Вихрущ
      4 апреля , 22:00 Спасем США: Россия в очередной раз бросила своих граждан в объятия смерти
      Олександр Коваленко
      Залиште відгук