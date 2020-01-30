Как коронавирус влияет на сырьевые рынки и валюту

Со времени вспышки вируса из Китая наблюдается стабильный тренд на снижение цен на нефть.

Китайский вирус продолжает лихорадить сырьевой и валютный рынки. Причем сильнее всего сказывается эффект от вируса на площадках, в первую очередь зависящих от цен на энергоносители и не обладающих достаточной финансовой стабильностью. Но, обо всем по порядку.

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Со времени вспышки вируса из Китая наблюдается стабильный тренд на снижение цен на нефть. Главный ценоопределитель "черного золота" опустился до уровня $58,6 за баррель, что является нижней отметкой за период с середины октября 2019 года. Техасская WTI опустилась до $52,34 за баррель, что так же соответствует минимуму октября 2019.

Учитывая нынешние тенденции, психологическая отметка ниже $58 вполне может быть пробита уже во второй половине сегодняшнего дня.