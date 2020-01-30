Как коронавирус влияет на сырьевые рынки и валюту
Со времени вспышки вируса из Китая наблюдается стабильный тренд на снижение цен на нефть.
Китайский вирус продолжает лихорадить сырьевой и валютный рынки. Причем сильнее всего сказывается эффект от вируса на площадках, в первую очередь зависящих от цен на энергоносители и не обладающих достаточной финансовой стабильностью. Но, обо всем по порядку.
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Со времени вспышки вируса из Китая наблюдается стабильный тренд на снижение цен на нефть. Главный ценоопределитель "черного золота" опустился до уровня $58,6 за баррель, что является нижней отметкой за период с середины октября 2019 года. Техасская WTI опустилась до $52,34 за баррель, что так же соответствует минимуму октября 2019.
Учитывая нынешние тенденции, психологическая отметка ниже $58 вполне может быть пробита уже во второй половине сегодняшнего дня.
Что же до курсов валют, то практически все из них демонстрируют нестабильность и рост по отношению к доллару и евро. Нас, конечно же, по вполне объективным причинам интересует рубль, и он за сегодняшнее утро подскочил с отметки 62,5 рубля за доллар, до 63,1 руб.
Конечно, мне могут парировать, что это общая тенденция, на фоне коронавируса и падают практически все национальные валюты, но конкретно в отношении гибридной денежной единицы есть интересный момент.
Дело в том, что Минфин РФ накануне залил в банковскую систему около 600 млрд рублей дополнительной ликвидности, без проведения каких либо операций через Центробанк или Федеральное казначейство. Грубо говоря, это деньги из бюджета, которые были залиты на валютный рынок.
С учетом всего вышеизложенного остается только ждать, когда золотовалютные резервы РФ начнут пикировать для спасения экономики, вроде, как и не подцепившей, но в полной мере на себе ощущающей действие коронавируса. Хотя, глава Центробанка Эльвира Набиулина еще в прошлом году заявляла, что в случае инфляционных тенденций рубля, ЗВР не будут направляться на его спасение и стабилизацию ситуации в стране.
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