Как кот Терезы Мэй чуть не сорвал визит Дональда Трампа: фото
Кот Ларри премьер-министра Великобритании залез под бронированный автомобиль американского президента Дональда Трампа "The Beast" и отказывался вылезать.
Животное, которое живет дома номер 10 на улице Даунинг-стрит, где живет и работает руководитель или руководитель британского правительства, заставил нервничать службу безопасности американского главы.
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Кот залез под бронированный автомобиль Трампа "Зверь" ( "The Beast") и отказался вылезать оттуда.
Он может пережить пули, взрывы, химическое оружие, но известный бронированный лимузин Дональда Трампа "Зверь" вынужден стоять из-за кота Ларри с Даунинг стрит,
– написало AFP.
Затем Ларри все же вышел из-под автомобиля Трампа и уселся на подоконник.
Что известно о Ларри? Его приняли на должность "главного мышелова" страны в 2011 году. С тех пор он стал всеобщим любимцем. В частности, на этой работе Ларри "пережил" уже двух премьер-министров, об этом написала британская пресса после объявления отставки Терезы Мэй.
Как утверждает официальная биография хвостатого на странице британского правительства, "Ларри проводит дни, встречая гостей дома, проверяя меры безопасности и проверяя на удобство для сна античную мебель".