Как кот Терезы Мэй чуть не сорвал визит Дональда Трампа: фото

Кот Ларри премьер-министра Великобритании залез под бронированный автомобиль американского президента Дональда Трампа "The Beast" и отказывался вылезать.

Животное, которое живет дома номер 10 на улице Даунинг-стрит, где живет и работает руководитель или руководитель британского правительства, заставил нервничать службу безопасности американского главы.

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Кот залез под бронированный автомобиль Трампа "Зверь" ( "The Beast") и отказался вылезать оттуда.

Он может пережить пули, взрывы, химическое оружие, но известный бронированный лимузин Дональда Трампа "Зверь" вынужден стоять из-за кота Ларри с Даунинг стрит,

– написало AFP.

It can survive bullets, explosions and chemical weapons, but 'The Beast' -- Donald Trump's famed armoured limousine was brought to a standstill by Larry the Downing Street cat

@lealolivas pic.twitter.com/Twaa0OkFCw — AFP news agency (@AFP) 4 червня 2019 р.

Huge security issue as Larry the Downing St. cat shelters under Donald Trump’s limo ‘’the Beast’ & refuses to move. #TrumpinUK pic.twitter.com/i9w4B6w8FK — Bill Neely (@BillNeelyNBC) 4 червня 2019 р.

Затем Ларри все же вышел из-под автомобиля Трампа и уселся на подоконник.

Что известно о Ларри? Его приняли на должность "главного мышелова" страны в 2011 году. С тех пор он стал всеобщим любимцем. В частности, на этой работе Ларри "пережил" уже двух премьер-министров, об этом написала британская пресса после объявления отставки Терезы Мэй.

Как утверждает официальная биография хвостатого на странице британского правительства, "Ларри проводит дни, встречая гостей дома, проверяя меры безопасности и проверяя на удобство для сна античную мебель".