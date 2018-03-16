Как коты занимаются йогой: курьезная подборка
Котов можно назвать одними из самых гибких животных, что делает их идеальными друзьями йоги. Иногда позы, которые они делают, настолько веселые, что невозможно их не сфотографировать.
Японский пользователь Twitter под ником Mttkmsan решил опубликовать серию снимков кота соседа, который заснул на спине и спокойно растянулся.
Этот твит вскоре получил ответы от других пользователей – они начали публиковать и своих пушистых любимцев в аналогичных позах.
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Источник: Bored Panda
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