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Как красное вино влияет на здоровье мужчин

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Как красное вино влияет на здоровье мужчин
Как красное вино влияет на здоровье мужчин / ukrhealth.net

Немецкие исследователи из Института имени Роберта Коха выяснили, что красное вино может значительно улучшить мужское здоровье.

Они провели исследование на более 600 тысячах добровольцев, передает "Страна здоровья".

Выяснилось, что потребление красного вина в умеренных дозах может защищать мужчин от развития рака простаты.

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Кроме того, этот напиток уменьшает риск возникновения рака простаты на 12%. А все благодаря способности полифенолов, которые содержатся в вине – они имеют свойство влиять на агрегацию артериальных тромбоцитов и чувствительность к инсулину.

И ученые отмечают, снижение риска развития рака простаты возможно при употреблении в день не более одного бокала красного вина.

Также немецкие ученые добавляют, что винные полифенолы оказывают положительное влияние на защиту от атеросклероза, болезни Альцгеймера и артрита.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровое питание Алкоголь
Источник: 24 Канал
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