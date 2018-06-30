Как красота влияет на получение работы в Украине: ответы экспертов

Исследования, которые провели в США и Великобритании, доказали, что некрасивые люди зарабатывают больше. Отмечается, что уже в начале карьеры неяркая внешность – это более мощный катализатор достижения успеха, чем красота. Однако, если такой опыт провести в Украине, результаты могут несколько отличаться.

Опрос двух десятков киевских HR-менеджеров и рекрутеров, как пишет издание Фокус, показал, что у кандидата с приятной внешностью больше шансов получить высокооплачиваемую должность в Украине.

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Директор AGA Recruitment (компания, которая специализируется на поиске и подборе квалифицированного персонала для компаний аграрного сектора – 24 канал) Татьяна Трач отмечает, что в Украине больше зарабатывают те, кто чаще меняет работу.

"А опыт показывает, что людям, чей вид вызывает симпатию, смена места работы дается легче, перед ними открыто больше дверей", – отмечает она.

Существует стереотипное представление, что некрасивым нужно меньше денег – якобы они не часто развлекаются и вообще живут более аскетично. Но главное – симпатичному кандидату, как правило, проще произвести приятное впечатление на собеседовании, а если выбирают между несколькими претендентами с равноценной квалификацией и похожим опытом, работу получит тот, кто приятнее,

– рассказывает изданию Трач.

Эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина предусматривает, что западный тренд роста заработка некрасивых людей не пришел в Украину из-за низкого уровня терпимости к отклонениям от признанных обществом стандартов, в частности стандартов внешности.

Кроме того, отмечается, что в Украине сумма зарплаты определяется не тем, насколько полезный сотрудник для компании, а тем, есть ли у работодателя возможность платить меньше. Из-за этого один из способов увеличения заработка – смена места работы: работодатель не будет повышать зарплату, если не вынужден это делать.

Соответственно, сотрудники с приятной внешностью, которые комфортно чувствуют себя среди малознакомых людей, и при смене работы испытывают меньший стресс – стоят дороже.



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