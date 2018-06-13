Как Кремль уничтожал Украину: художник создал выразительный календарь российского ЧМ-2018

Украинский иллюстратор и художник Алексей Пылев, который также является автором благотворительного проекта по продвижению искусства "Добрая открытка", создал альтернативный календарь Чемпионата мира по футболу, который вскоре стартует в России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте также: Новый скандал с "Интером": очередное прославление агрессора на русском языке

"Хотите посмотреть футбольчик, потому что "раз в четыре года играют, не вмешивай политику"? Тогда вот вам альтернативный футбольный календарь", –подчеркнул художник.



Заметим, что каждый игровой день чемпионата Алексей Пылев проиллюстрировал событиями, которые произошли в Украине в результате агрессии Кремля. Так, начинается календарь со сбития Ил-76 в Луганске 14 июня 2014. Также в нем упоминаются погибшие украинцы: как простые активисты, так и украинские воины с мирным населением. В частности то, что 29 июня 2016 года, в районе поселка Луганское от пули снайпера погиб оперный певец с позывным "Миф" Василий Слипак.

Кроме того, календарь рассказывает о сбитии украинского вертолета Ми-8 под Славянском у горы Карачун (24 июня 2014 года), сбитии малайзийского "Боинга 777" из ЗРК "Бук" (25 июня 2014 года), ночные штурмы Артемовска (27 июня 2014 года), нападения на украинском колонну тылового обеспечения у Станицы Луганской и Карповки: всего 5 погибших воинов ВСУ, гибель молодого сержанта Госпогранслужбы Владимира Преснякова на границе с Россией (2 июля 2014 года), обстрел блокпоста ВСУ из танков в Новоселовке (4 июля 2016 года года), постоянные обстрелы Авдеевской промзоны, в результате чего погибли два украинских воина (6 июля 2016 года).



"Я уверен, что есть возможные неточности с цифрами, поскольку календарь создавался на основе информации из открытых источников и не отражает общее количество жертв в указанный день", – подчеркнул автор.



Альтернативный календарь российского ЧМ-2018 от Алексея Пылева

Напомним, популярный французский сатирический журнал Charlie Hebdo новый выпуск посвятил Чемпионату мира по футболу в России, однако сделал это в своем стиле. Так, на обложке появился хозяин Кремля Владимир Путин на танке, который целится в ворота.

Что такое Чемпионат мира по футболу 2018 года?Турнир пройдет в России. Стартует он 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать 11 городов страны-агрессора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.