Как криминал и различные маргиналы оккупировали Донбасс в 2014-м: резонансное признание Гиркина

В 2014 году, когда российские войска и их приспешники зашли на территорию Украины, на руководящих должностях на оккупированных территориях оказались разного рода маргинальные элементы.

Об этом рассказал так называемый бывший "министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (настоящая фамилия Стрелков) в комментарии одному из пропагандистских ресурсов. По его словам, среди тех людей, которых он ставил, крупнейшим вором оказался так называемый "народный мэр Славянска" Вячеслав Пономарев.

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Мы позиционировали себя как будущая власть. Для того, чтобы понимать, в какой банк поехать, мне нужны были люди. Поехать и поставить банк – это значит, что следует поставить своего руководителя. Где же его взять? Вот назначил я Пономарева "народным мэром". А он оказался преступником и наркоманом. А потом еще начал различные бесчинства осуществлять,

– подчеркнул боевик.

По его словам, военный наставник боевиков Игорь Безлер (позывной – "Бес") все банкоматы обнес, но у него был совсем другой контингент, чем у Гиркина.

"Если бы я был батьком Махно, я бы заехал, ограбил бы банк, расстрелял бы и перевешал кучу народа, и, не потеряв ни одного человека, оттуда бы уехал в другой город", – добавил он.

Кто такой батько Махно? Полное имя – Нестор Иванович Махно. Это политический и военный деятель, командующий Революционной повстанческой армии Украины, руководитель крестьянского повстанческого движения 1918-1921 годов, известный анархист и тактик ведения партизанской войны.

#Гиркин: я банки не брал, мы ж не банда. Да и чтобы банк взять, нужны люди. Вот назначил я #Пономарев'а народным мэром, а он оказался мелкий уголовник и наркоман. А #Безлер - тот все банкоматы обнес, но у него и контингент был, извините, совсем другой https://t.co/xIGznAoBMr pic.twitter.com/EVxwZBaPKE — Necro Mancer (@666_mancer) 16 October 2019

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К слову, один из бывших главарей пророссийских боевиков Донетчины Александр Бородай рассказал, что подрыв тамошнего военного главаря "Моторолы" произошел в результате разборок с местным криминалом.

Кто такой Игорь Стрелков

Его настоящее имя – Игорь Всеволодович Гиркин. Родился он 17 декабря 1970 года в Москве. Стал известным в начале противостояния Украины и России на юго-востоке (весна 2014). В частности, он причастен к захвату Верховной Рады АР Крым. Также Стрелков-Гиркин командовал штурмом фотограмметрического центра в Симферополе (в результате погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Кокурин) и был руководителем российской диверсионной группировки в Симферополе. По информации СМИ, он был куратором переговоров самопровозглашенного "премьер-министра Крыма" Сергея Аксенова с российским руководством.

После оккупации Крыма Гиркин перебрался на Донбасс, где возглавляемый им отряд, прибывший из России, захватил в апреле того же года города Славянск и Краматорск Донецкой области. С 16 мая по 14 августа 2014 года занимал должность "министра обороны" фейковой "ДНР". На Донбассе он еще организовал незаконное содержание военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ ВСУ в Славянске 16 апреля 2014 года. Группа под руководством Гиркина организовала и похищение, пытки и убийство депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака, студента КПИ Юрия Поправка и участника Евромайдана Юрия Дяковского.

Украина в отношении Стрелкова-Гиркина начала уголовное производство по факту организации похищения человека, пытки и умышленного убийства, а также совершения действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведение диверсионно-подрывной деятельности и организации массовых беспорядков на территории Украины. Он объявлен в розыск. Гиркину обвиняют создание террористической организации и осуществление терактов в Украине.