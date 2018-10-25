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      Как крымчанам избежать службы в армии России: в Меджлисе назвали способ

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      В Меджлисе рассказали, как жителям Крыма избежать призыва в ВС РФ
      В Меджлисе рассказали, как жителям Крыма избежать призыва в ВС РФ / Фото из открытых источников

      Жители оккупированного Крыма могут законно избежать призыва на военную службу в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, если зарегистрируются в военных комиссариатах материковой Украины.

      Об этом рассказал глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскандер Бариев, передает УНН.

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      Рекомендация, которую мы даем, – чтобы юноши призывного возраста приезжали и регистрировались в военных комиссариатах в Украине. Таким образом, когда их будут приглашать в военные комиссариаты на оккупированной территории, они смогут показать приписное свидетельство о том, что они стоят на учете в военных комиссариатах материковой Украины. Соответственно, Россия не имеет права призывать их в свои Вооруженные силы,
      – подчеркнул он.

      Член Меджлиса добавил, что согласно украинскому закону, жители оккупированного Крыма не будут призываться в Вооруженные силы Украины.

      Кроме того, Бариев отметил, что в случае массового отказа от службы в российской армии Меджлис может максимально привлечь международные правозащитные организации. По его словам, заставляя жителей оккупированного полуострова к службе в армии, Россия нарушает международное гуманитарное право.

      Он добавил, что с 2017 года мужчин из Крыма начали вызывать в войска на территории материковой РФ.

      Напомним, Россия с 1 октября начала рассылать повестки на срочную военную службу в ряды ВС РФ в оккупированном Крыму. Повестки получат 400 жителей оккупированного Севастополя. Их отправят в воинские части в Краснодарский край, Ростовскую, Московскую и другие области.

      Впоследствии Украина подала в Международный уголовный суд информационное сообщение о фактах принуждения жителей оккупированного Крыма к службе в вооруженных силах России, что является военным преступлением.

      Теги: Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 Канал
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