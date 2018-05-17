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Как выбрать качественные лекарства: ценные советы от Супрун

248 Читати новину українською
Лекарства
Лекарства / Фото из свободных источников

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно выбрать качественные медицинские препараты.

Об этом она отметила в Facebook.

Читайте также: Более 50% потребляемых лекарств неэффективны, – Супрун

По ее словам, хотя в стране работает орган, регулирующий качество лекарств, однако существует вероятность наткнуться на фальсифицированные лекарства.

Вот несколько советов, как правильно выбрать качественные лекарства

1. Покупайте только в проверенных аптеках
Не покупайте лекарства в киосках, подземных переходах или у частных лиц. Лучше покупать их в аптеках, имеющих специальную лицензию на розничную торговлю.

2. Упаковка от лекарств должна быть неповрежденной

Лекарства должны храниться в чистой, неповрежденной упаковке. Стоит проверять две упаковки – блистеры или флаконы, которые контактируют с лекарствами и непосредственно картонную упаковку. Информация на них должна совпадать.

3. Обратите внимание на шрифт Брайля

Для учета слабовидящих название лекарственного средства отмечается шрифтом Брайля на картонной упаковке. Такие требования МЗ ввело с 2010 года. Однако не все лекарства могут быть промаркированы.

К слову, некоторые лекарства могут усиливать действие других или же наоборот – нейтрализовать. Однако определенные медикаменты категорически нельзя принимать одновременно с другими.

Теги: Медицина Здоровая жизнь Здоровье Ульяна Супрун Лекарства Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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