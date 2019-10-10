Государственные облигации нарасхват: украинцы массово инвестируют в среднесрочные ОВГЗ

Спрос на государственные облигации растет. В сентябре на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Минфин привлек 13,2 млрд гривен, большую часть из которых составили поступления от пятилетних облигаций.

Государственные облигации – это ценные бумаги, позволяющие инвесторам получать пассивный доход. Они делятся на облигации внутреннего госзайма и облигации внешнего госзайма Украины. Среди украинцев более популярны облигации именно внутреннего госзайма. Министерство финансов даже увеличило объемы выпуска таких на 120 миллиардов гривен. И это только за последнее полугодие. Всего в ОВГЗ можно инвестировать как гривны, так и доллары.

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По сроку действия они делятся на:

Краткосрочные – до одного года; Среднесрочные – от одного до пяти лет; Долгосрочные – более пяти лет.

По оценкам специалистов, больше дохода инвесторам принесут именно среднесрочные и долгосрочные облигации. Однако краткосрочные государственные облигации реализуются по цене ниже их номинальной стоимости. Доход по краткосрочной государственной облигации составляет разницу между номинальной стоимостью, возмещается владельцу краткосрочной государственной облигации при ее погашении, и ценой ее приобретения.

Однако, все зависит еще и от выбора брокера. Государственные облигации можно приобрести как в банках, так и в инвестиционных компаниях. В первом случае сумма инвестиций должна быть не меньше 1 миллиона гривен, тогда как частные компании предлагают более выгодные условия. В частности, эксперты Фридом Финанс Украины уверяют, что в их компании срок обращения ОВГЗ значения не имеет. Даже если вложить деньги в краткосрочную ОВГЗ, инвестор получит все те же 15% годовых в гривне и 5% – в долларах. К тому же забрать свои сбережения он может в любой момент без потери накопленных процентов.

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Также, вкладывая деньги в ОВГЗ, инвестор может осуществлять сделки РЕПО – это сделка купли-продажи ценных бумаг с требованием выкупа. То есть, если вам срочно понадобились ваши деньги, вы можете не продавать свои облигации, а дать их в долг банку. За эти средства в оговоренный срок вы оплатите процент банка, а тот вернет вам ваши облигации.

Также, инвестируя деньги с помощью Фридом Финанс Украины, независимо от суммы и срока облигаций, за вкладчиком закрепляется инвестиционный эксперт, который сопровождает все его операции и сделки, а также предоставляет необходимую квалифицированную помощь.

Самым главным преимуществом ОВГЗ специалисты называют отсутствие налогообложения облигаций. То есть, инвестор не платит 18% налога на доходы физических лиц от суммы накопления, как в случае с депозитом. Лишь – 1,5% военного сбора.

Итак, попробуем подсчитать, сколько можно заработать. Если купить 10 государственных облигаций (1150 грн за каждую), то уже через год мы будем иметь чистый доход – 1725,18 грн.