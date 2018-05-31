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Как курильщики "убивают" окружающих: Супрун назвала шокирующие цифры

21 Читати новину українською
Всемирный день без табака
Всемирный день без табака / svit24.net

31 мая в мире отмечают День без табака. На Земле проживает более 7 миллиардов человек, и из них 1,1 миллиарда – курят.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Ежегодно от табачной эпидемии умирают 7 миллионов человек. 890 тысяч из них даже не курят, но умирают от употребления вторичного дыма", – отметила она.

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Супрун добавила, что в последние годы в Украине растет тенденция бросать курить, но миллионы людей продолжают сознательно разрушают свое здоровье. По последней статистике, в Украине курит каждый пятый гражданин – около 80% взрослых курильщиков начинают курить в возрасте до 18 лет.

В Україні близько 80% дорослих курців починають курити у віці до 18 років
В Украине около 80% взрослых курильщиков начинают курить в возрасте до 18 лет

Она напомнила, что курение вызывает сердечно-сосудистые заболевания, которые являются основной причиной смерти в мире. Курение также вызывает развитие хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака легких, гортани, полости рта и поджелудочной железы.

В Украине есть полезный сервис с рекомендациями, как подготовиться, чтобы бросить курить, номером горячей линии и советами, как помочь курильщику Stopsmoking,
– добавила чиновник.

 

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Медицина Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун статистика табак
Источник: 24 Канал
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