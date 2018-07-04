Как кусок бетона: друг принца Чарльза грубо раскритиковал свадебное платье Меган Маркл

Знаменитый дизайнер интерьеров и друг принца Чарльза Ники Хаслам раскритиковал свадебное платье герцогини Сассекской Меган Маркл.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Дизайнер Ники Хаслам заявил, что ему совсем не понравилась свадебное платье Меган Маркл от модного дома Givenchy.

Мне не очень понравилась ее платье. Кроме всего прочего, оно плохо на ней сидело. Еге нужно было пошить из более тонкого материала. Оно выглядело, как кусок бетона,

– подчеркнул он.

Также друг королевской семьи отметил, что родственники Меган слишком простые для монаршей семьи. А также Хаслам оскорбил отца герцогини Томаса, назвав его "огромным куском".

"Родственники Меган очень уж простые. И было бы ужасно, если бы на свадьбе появился этот огромный кусок. Члены королевской семьи понятия не имеют, как с ним бороться. Единственная порядочный человек в семье Меган – ее мама Дория", – сказал Ники Хаслам.