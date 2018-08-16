00:51
17 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
29°C 17°C
  • суббота
    30°C 18°C
  • воскресенье
    31°C 18°C
  • понедельник
    28°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Хайп Путина. Кубок Стэнли с пельменями
Вєсті Кремля
21:13, 16 августа
Вести.UA. Таланты Савченко в изоляторе. Очередной позор главы Николаевской области
Вєсті.UA
19:25, 16 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, 15 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, 15 августа
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Как лечь спать в запланированное время: полезные советы

69 Читати новину українською
Как лечь спать в запланированное время
Как лечь спать в запланированное время / unsplash.com

Часто бывает, что вам нужно заснуть в конкретное время, чтобы придерживаться своего графика и хорошо выспаться. Но из-за ряда причин заснуть действительно трудно.

Прокрастинацию перед сном нужно преодолеть, пишет Lifehacker.

Читайте также: Чем лучше завтракать перед тренировкой: ответ ученых

Недосыпание может негативно повлиять на качество жизни в целом. Поэтому психологи предлагают несколько способов, как заставить себя заснуть в запланированное время.

1. Соблюдайте режим сна в выходные

Попробуйте отказаться от гуляний в ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье. Поскольку в понедельник вы не сможете встать рано или же в вечер понедельника не сможете вовремя заснуть.

via GIPHY

2. Следите за поведением перед сном

Не откладывайте дела, которые нужно сделать именно в этот день на завтра и отказывайтесь от чего-то приятного, к примеру, шоколадного тортика на вечер.

3. Не выполняйте рутинные дела перед сном

Некоторые дела можно перенести, а не оттягивать до того момента, когда возникнет желание спать. К примеру, собаку можно выгулять до ужина, а почистить зубы – после.

via GIPHY

4. Используйте ритуалы для улучшения сна

Установите ограничение на использование гаджетов перед сном, к примеру, за час-полтора. Проветрите спальню, примите ванну перед сном и выпейте горячий чай.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровье
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 16 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
16 августа, 23:00 Как политика Эрдогана ведет к всемирному экономическому кризису
Іван Яковина
Главные новости 16 августа: суд над Януковичем, важное решение Порошенко, непогода в Киеве
16 августа, 22:34 Главные новости 16 августа: суд над Януковичем, важное решение Порошенко, непогода в Киеве
Как уберечься от аллергии
15 августа, 17:35 Как уберечься от аллергии
Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
16 августа, 22:00 Примусова мобілізація та покарання: як у "ДНР" готуються до Дня Незалежності
Олексій Чибісов
5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
16 августа, 21:07 5 полезных вещей от Xiaomi, которые вас удивят
Корь в Украине: симптомы опасной болезни и ее профилактика
 10 января , 16:03
6 секс-позиций, которые ненавидят женщины
 11 марта , 23:00
Менингит: причины, симптомы и лечение смертельной болезни
 3 ноября 2017 , 13:01
За Савченко стоят конкретные люди: политики высказали свое мнение
 23 марта , 09:38
В Харькове подросток из окна квартиры расстрелял прохожих: видео
 26 октября 2017 , 13:30
Приятные новости с АТО: воины ВСУ, которые считались погибшими, выжили
 25 ноября 2017 , 08:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук