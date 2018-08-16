Как лечь спать в запланированное время: полезные советы

Часто бывает, что вам нужно заснуть в конкретное время, чтобы придерживаться своего графика и хорошо выспаться. Но из-за ряда причин заснуть действительно трудно.

Прокрастинацию перед сном нужно преодолеть, пишет Lifehacker.

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Недосыпание может негативно повлиять на качество жизни в целом. Поэтому психологи предлагают несколько способов, как заставить себя заснуть в запланированное время.

1. Соблюдайте режим сна в выходные

Попробуйте отказаться от гуляний в ночь с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье. Поскольку в понедельник вы не сможете встать рано или же в вечер понедельника не сможете вовремя заснуть.

2. Следите за поведением перед сном

Не откладывайте дела, которые нужно сделать именно в этот день на завтра и отказывайтесь от чего-то приятного, к примеру, шоколадного тортика на вечер.

3. Не выполняйте рутинные дела перед сном

Некоторые дела можно перенести, а не оттягивать до того момента, когда возникнет желание спать. К примеру, собаку можно выгулять до ужина, а почистить зубы – после.

4. Используйте ритуалы для улучшения сна

Установите ограничение на использование гаджетов перед сном, к примеру, за час-полтора. Проветрите спальню, примите ванну перед сном и выпейте горячий чай.

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