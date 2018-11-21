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      Как лечить ячмень на веке глаза

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      Как лечить ячмень на глазу
      Как лечить ячмень на глазу / etodavlenie.ru

      Ячмень на глазу – одна из самых распространенных проблем особенно в холодное время года. Преимущественно, возникновение болезни провоцирует золотистый стафилококк.

      Ячмень на глазу часто лечат народными методами, но медики рекомендуют все же обратиться за профессиональной помощью к врачу, который назначит эффективный метод решения и профилактики этого неприятного заболевания, передает "Сегодня".

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      Ячмень на глазу – что это?
      Это инфекционное заболевание, вызванное бактериями, которые находятся вблизи глаз. Сначала на месте возникает покраснение и отечность, болезненные ощущения. Далее на веке глаза формируется уплотнение в виде шишки с гнойным стержнем. Чаще всего ячмень раскрывается в течение 1-2 недель. Однако, если у человека есть повышенная температура тела, озноб, слабость, необходимо обратиться к врачу.

      Врачи используют такие медикаментозные средства для лечения ячменя:

      1. Обезболивающие препараты. Поскольку первые дни созревания ячменя сопровождаются болью, при сильной боли можно принять НПВП препарат, главным компонентом которого должен быть аспирин или ибупрофен – эти вещества оказывают обезболивающее действие.

      2. Антибактериальные кремы: бактериостатические или бактерицидные. Бактериостатические кремы предотвращают рост бактерий, а другой вид кремов обладает бактерицидными свойствами и разрушают бактерии, которые содержат инфекцию.

      3. Антибиотики и мази с аналогичным эффектом. Такой метод применяют, когда ячмень в течение нескольких дней после исчезновения с века глаза образуется снова.

      4. Иногда в пораженную область вводят инъекцию противовоспалительного препарата, который позволяет быстрее снять отечность и повысить эффективность лечения.

      5. В отдельных случаях может дойти до хирургического вмешательства с применением местной анестезии.

       

       
      Ячмень – профилактика заболевания
      1. Держите в чистоте кисти для макияжа.
      2. Пользуйтесь чистыми носовыми платками.
      3. Не надевайте чужие контактные линзы и не делитесь с другими своими собственными.
      4. Старайтесь не тереть часто глаза – это повышает риск попадания инфекции.
      5. Хорошо мойте руки.

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Советы Профилактика заболеваний Лечение
      Источник: 24 Канал
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