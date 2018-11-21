Как лечить ячмень на веке глаза
Ячмень на глазу – одна из самых распространенных проблем особенно в холодное время года. Преимущественно, возникновение болезни провоцирует золотистый стафилококк.
Ячмень на глазу часто лечат народными методами, но медики рекомендуют все же обратиться за профессиональной помощью к врачу, который назначит эффективный метод решения и профилактики этого неприятного заболевания, передает "Сегодня".
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Врачи используют такие медикаментозные средства для лечения ячменя:
1. Обезболивающие препараты. Поскольку первые дни созревания ячменя сопровождаются болью, при сильной боли можно принять НПВП препарат, главным компонентом которого должен быть аспирин или ибупрофен – эти вещества оказывают обезболивающее действие.
2. Антибактериальные кремы: бактериостатические или бактерицидные. Бактериостатические кремы предотвращают рост бактерий, а другой вид кремов обладает бактерицидными свойствами и разрушают бактерии, которые содержат инфекцию.
3. Антибиотики и мази с аналогичным эффектом. Такой метод применяют, когда ячмень в течение нескольких дней после исчезновения с века глаза образуется снова.
4. Иногда в пораженную область вводят инъекцию противовоспалительного препарата, который позволяет быстрее снять отечность и повысить эффективность лечения.
5. В отдельных случаях может дойти до хирургического вмешательства с применением местной анестезии.
2. Пользуйтесь чистыми носовыми платками.
3. Не надевайте чужие контактные линзы и не делитесь с другими своими собственными.
4. Старайтесь не тереть часто глаза – это повышает риск попадания инфекции.
5. Хорошо мойте руки.
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