Как лечить ячмень на веке глаза

Ячмень на глазу – одна из самых распространенных проблем особенно в холодное время года. Преимущественно, возникновение болезни провоцирует золотистый стафилококк.

Ячмень на глазу часто лечат народными методами, но медики рекомендуют все же обратиться за профессиональной помощью к врачу, который назначит эффективный метод решения и профилактики этого неприятного заболевания, передает "Сегодня".

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Ячмень на глазу – что это? Это инфекционное заболевание, вызванное бактериями, которые находятся вблизи глаз. Сначала на месте возникает покраснение и отечность, болезненные ощущения. Далее на веке глаза формируется уплотнение в виде шишки с гнойным стержнем. Чаще всего ячмень раскрывается в течение 1-2 недель. Однако, если у человека есть повышенная температура тела, озноб, слабость, необходимо обратиться к врачу.

Врачи используют такие медикаментозные средства для лечения ячменя:

1. Обезболивающие препараты. Поскольку первые дни созревания ячменя сопровождаются болью, при сильной боли можно принять НПВП препарат, главным компонентом которого должен быть аспирин или ибупрофен – эти вещества оказывают обезболивающее действие.

2. Антибактериальные кремы: бактериостатические или бактерицидные. Бактериостатические кремы предотвращают рост бактерий, а другой вид кремов обладает бактерицидными свойствами и разрушают бактерии, которые содержат инфекцию.

3. Антибиотики и мази с аналогичным эффектом. Такой метод применяют, когда ячмень в течение нескольких дней после исчезновения с века глаза образуется снова.

4. Иногда в пораженную область вводят инъекцию противовоспалительного препарата, который позволяет быстрее снять отечность и повысить эффективность лечения.

5. В отдельных случаях может дойти до хирургического вмешательства с применением местной анестезии.

Ячмень – профилактика заболевания 1. Держите в чистоте кисти для макияжа.

2. Пользуйтесь чистыми носовыми платками.

3. Не надевайте чужие контактные линзы и не делитесь с другими своими собственными.

4. Старайтесь не тереть часто глаза – это повышает риск попадания инфекции.

5. Хорошо мойте руки.

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