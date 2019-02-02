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      Как лечить варикоз: ответ сосудистого хирурга

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      Лечение варикоза
      Лечение варикоза / Фото из открытых источников

      Варикозное расширение вен опасно тем, что на ранних стадиях болезнь проходит бессимптомно, а в 95% случаев возникают осложнения, в худшем случае (образование тромбов) может привести к смерти.

      В эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 руководитель направления флебологии и сосудистой хирургии МС "Добробут" Владимир Герасимов назвал способ лечения болезни.

      Читайте также: Варикоз: симптомы, профилактика и лечение

      При первых признаках варикоза – нужно немедленно обратиться к сосудистому хирургу или флебологу. На ранних стадиях лечение проходит проще и быстрее, чем на поздних.

       
      Варикоз – симптомы
      • пульсирующая боль;
      • ночные судороги и зуд в мышцах;
      • боли при ходьбе;
      • отеки в ногах;
      • чувство распирания и тяжести в ногах;
      • изменения кожи – сосуды становятся извилистыми, увеличенными, выступают над поверхностью кожи. Могут возникать сосудистые звездочки или телеангиоэктазии.

      При диагностике флеболог может назначить УЗИ-обследование.

      Врач
      “Если диагноз "варикозное расширение вен" поставлен, единственный эффективный метод лечения – это оперативное вмешательство. Причем чем раньше это сделать, тем лучше. Есть множество вспомогательных методов, но они именно вспомогательные. Эффективное лечение варикоза – только хирургия ”.

      Врач отметил, что медицина давно ушла вперед, поэтому открытые операции позади, не нужно никакой госпитализации и нет сложного реабилитационного периода.

      Лазерна операція варикозу
      Лазерная операция варикоза

       
      Сосудистый хирург Владимир Герасимов
      “Операция выполняется малоинвазивно под местной анестезией и в амбулаторных условиях – никакой госпитализации. С операционного стола пациент встает сам и сразу ходит, нагружая ногу и не ограничивая себя в движении. После этого едет домой и ведет свой обычный образ жизни – без отрыва от семьи и работы”.

      Единственное, что может указать на то, что вы имели операцию – эластичная повязка на ногах. Врач убеждает, что сосудистая хирургия – одна из наиболее прогрессивных отраслей медицины, поэтому не стоит бояться и откладывать лечение.

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      Теги: Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
      Источник: 24 Канал
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