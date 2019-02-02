Как лечить варикоз: ответ сосудистого хирурга
Варикозное расширение вен опасно тем, что на ранних стадиях болезнь проходит бессимптомно, а в 95% случаев возникают осложнения, в худшем случае (образование тромбов) может привести к смерти.
В эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 руководитель направления флебологии и сосудистой хирургии МС "Добробут" Владимир Герасимов назвал способ лечения болезни.
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При первых признаках варикоза – нужно немедленно обратиться к сосудистому хирургу или флебологу. На ранних стадиях лечение проходит проще и быстрее, чем на поздних.
• ночные судороги и зуд в мышцах;
• боли при ходьбе;
• отеки в ногах;
• чувство распирания и тяжести в ногах;
• изменения кожи – сосуды становятся извилистыми, увеличенными, выступают над поверхностью кожи. Могут возникать сосудистые звездочки или телеангиоэктазии.
При диагностике флеболог может назначить УЗИ-обследование.
Врач отметил, что медицина давно ушла вперед, поэтому открытые операции позади, не нужно никакой госпитализации и нет сложного реабилитационного периода.
Лазерная операция варикоза
Единственное, что может указать на то, что вы имели операцию – эластичная повязка на ногах. Врач убеждает, что сосудистая хирургия – одна из наиболее прогрессивных отраслей медицины, поэтому не стоит бояться и откладывать лечение.
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