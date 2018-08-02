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Как лень связана с диабетом: ответ медиков

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Две недели на диване запускают в организме диабет
Две недели на диване запускают в организме диабет / catmotya.blogspot.com

Две недели лежания на диване или вообще низкой физической активности запускают в организме развитие сахарного диабета у людей с лишним весом.

Об этом заявили ученые из Университета Макмастера в канадском Онтарио, передает Мedikforum.

Медики напоминают, что те, кто страдает от ожирения, входят в группу риска развития диабета. Нехватка физических нагрузок лишает людей с избыточным весом возможности контролировать уровень сахара в крови.

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Уровень сахара у людей, которые проходят менее 1 000 шагов в сутки в течение двух недель, начинает расти.

И повторная активность после периода пассивного образа жизни не восстанавливает крепкое здоровье, негативный эффект сидячего образа жизни может наблюдаться очень долго.

Цукровий діабет може розвинутись через пасивний спосіб життя

Не лежите на диване – прогуляйтесь по парку

Из-за этого также образуется резистентность (устойчивость) к инсулину, которая и является причиной диабета второго типа.

Люди, которые через определенную болезнь лежат дома на диване или в больнице, могут из-за низкой двигательной активности чувствовать себя еще хуже. Ведь низкая активность провоцирует скачки сахара у людей.

Что такое сахарный диабет?
Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, в результате чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Диабет Здоровье Здоровая жизнь Лечение Ожирение Медицина
Источник: 24 Канал
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