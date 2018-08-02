Как лень связана с диабетом: ответ медиков

Две недели лежания на диване или вообще низкой физической активности запускают в организме развитие сахарного диабета у людей с лишним весом.

Об этом заявили ученые из Университета Макмастера в канадском Онтарио, передает Мedikforum.

Медики напоминают, что те, кто страдает от ожирения, входят в группу риска развития диабета. Нехватка физических нагрузок лишает людей с избыточным весом возможности контролировать уровень сахара в крови.

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Уровень сахара у людей, которые проходят менее 1 000 шагов в сутки в течение двух недель, начинает расти.

И повторная активность после периода пассивного образа жизни не восстанавливает крепкое здоровье, негативный эффект сидячего образа жизни может наблюдаться очень долго.

Не лежите на диване – прогуляйтесь по парку

Из-за этого также образуется резистентность (устойчивость) к инсулину, которая и является причиной диабета второго типа.

Люди, которые через определенную болезнь лежат дома на диване или в больнице, могут из-за низкой двигательной активности чувствовать себя еще хуже. Ведь низкая активность провоцирует скачки сахара у людей.

Что такое сахарный диабет?

Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, в результате чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

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