Как Ломаченко и Линарес побывали в нокдауне: видео

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес во время боя побывали на ринге. Однако если украинец после нокдауна в 6 раунде сумел продолжить бой, то Линарес в 10 раунде прекратил поединок.

Ломаченко победил Линареса техническим нокаутом в стал новым чемпионом WBA в легком весе.

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К шестому раунду Ломаченко преобладал соперника по очкам, однако в шестом раунде у левши Линареса прошел четкий прямой удар правой рукой в лицо Ломаченко. Василий не сумел заблокировать удар и оказался на ринге. Однако сразу встал.

Видео нокдауна Ломаченко в шестом раунде

Lomachenko is knocked down in Round 6!



He's back up as we head into Round 8 for #LinaresLoma. pic.twitter.com/ecMdXrIG8v — ESPN (@espn) 13 травня 2018 р.

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Зато в 10 раунде уже серия ударов прошла в Ломаченко. Финальным стал удар по печени, после чего Линарес упал на ринг с согнутыми в коленях ногами и уже не сумел продолжить бой.

Видео нокаута Линареса и победы Ломаченко