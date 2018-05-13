Как Ломаченко и Линарес побывали в нокдауне: видео
Василий Ломаченко и Хорхе Линарес во время боя побывали на ринге. Однако если украинец после нокдауна в 6 раунде сумел продолжить бой, то Линарес в 10 раунде прекратил поединок.
Ломаченко победил Линареса техническим нокаутом в стал новым чемпионом WBA в легком весе.
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К шестому раунду Ломаченко преобладал соперника по очкам, однако в шестом раунде у левши Линареса прошел четкий прямой удар правой рукой в лицо Ломаченко. Василий не сумел заблокировать удар и оказался на ринге. Однако сразу встал.
Видео нокдауна Ломаченко в шестом раунде
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Зато в 10 раунде уже серия ударов прошла в Ломаченко. Финальным стал удар по печени, после чего Линарес упал на ринг с согнутыми в коленях ногами и уже не сумел продолжить бой.
Видео нокаута Линареса и победы Ломаченко