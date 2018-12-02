Как Ломаченко реагировал на эффектные действия Гвоздика в бою против Стивенсона: видео
В сети опубликовали видео, на котором можно заметить яркую реакцию чемпиона мира WBA в легком весе Василия Ломаченко на бой другого украинского боксера Александра Гвоздика против канадца Адониса Стивенсона.
Заметим, что Ломаченко прибыл в Квебек, чтобы иметь возможность лично наблюдать за поединком в полулегком весе.
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Так, на опубликованных кадрах видно, что после метких ударов со стороны Гвоздика Ломаченко едва мог удержаться в кресле. В частности, Hi-Tech требовал, чтобы его соотечественник эффектно завершил бой.
Заметим, что такой своеобразный "диалог" между боксерами состоялся перед 11-м раундом, когда Гвоздик сумел нокаутировать Стивенсона.
Напомним, после боя против Адониса Стивенсона Александр Гвоздик заявил, что эта победа является самой важной в его жизни. Также спортсмен отметил, что в 10-м раунде получил хороший удар от своего оппонента, но его все же выдержал.