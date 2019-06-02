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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Как лошади помогают военным восстановиться после боевого стресса

      8 Читати новину українською

      Во Львове решили помочь военным, которые возвращаются с войны. Там начали программу реабилитации бойцов от боевого стресса с помощью лошадей.

      Инструктор по иппотерапии — волонтер и жена участника боевых действий. На курс занятий ветеранов отбирают после собеседования с психологом и теста.

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      Дмитрий – боец 80 бригады и он прошел бои за Луганский аэропорт и видел гибель полусотни собратьев. Сейчас он один из участников курсов и будет общаться с лошадью и пытаться утолить боль от пережитого.

      іпотерапія львів
      Украинский защитник Дмитрий с конем

      Порой время от времени приходит ко мне ностальгия. Есть и положительные моменты. которые были на фронте, и негативные моменты, например, потеря друзей. Лошадь успокаивает, дает уверенность человеку,
      – сказал участник боевых действий Дмитрий Павлюк.

      Занятия иппотерапией начал Львовский центр оказания услуг участникам боевых действий совместно с инструкторами – волонтером и ветераном АТО. Финансируют программу из городского бюджета. Перед началом занятий бойцы проходят специальный тест и беседу с психологом.

      іпотерапія львів
      Военные лечатся с помощью лошадей

      "Иппотерапия улучшает психоэмоциональное и физическое состояние, потому что ребята, например, с ранениями они после занятий с лошадьми чувствуют расслабление нервной, мышечной системы, улучшается сон и настроение", – отметила психолог Юлия Кунта.

      Курс по иппотерапии для бойцов длится пять занятий. На него уже вызвались почти две сотни ветеранов войны.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Мир животных Новости Львова
      Источник: 24 канал
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