Ложь не только ставит под угрозу отношения с другими людьми, но и негативно влияет на того, кто обманывает.

Врач Андрей Бєловешкин объясняет, что честность способна формироваться в очень раннем возрасте, говорится в Facebook.

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А вот самообман и обман – это две стороны одной медали. Исследования подтверждают, что человеку, который обманул себя, гораздо проще обманывать других.

Как ложь влияет на здоровье человека

У человека, который лжет, повышается активность миндалин. Он намного сильнее подвержен стрессу. Исследователи установили, что ложь негативно влияет на работу некоторых отделов мозга. Обман можно соотнести с ощущениями тревоги.

К тому же, люди, вовлеченные в ложь, испытывают те же физиологические реакции. Ученые исследовали, что обман повышает риск развития рака, ожирения, тревожности, депрессии, зависимости, неудовлетворенности работой и плохих отношений.

Ложь порождает еще большую ложь. Она усиливает механические и дегенеративные повреждения префронтальной коры мозга. У патологических лжецов обнаружили заметные изменения в мозге – на 14,2% уменьшен объем серого вещества и на 22% увеличен объем белого вещества.

Лживость связывают с пониженным уровнем тестостерона у мужчин (в 75% случаев).