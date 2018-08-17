Как ложь влияет на здоровье человека
Ложь не только ставит под угрозу отношения с другими людьми, но и негативно влияет на того, кто обманывает.
Врач Андрей Бєловешкин объясняет, что честность способна формироваться в очень раннем возрасте, говорится в Facebook.
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А вот самообман и обман – это две стороны одной медали. Исследования подтверждают, что человеку, который обманул себя, гораздо проще обманывать других.
Как ложь влияет на здоровье человека
У человека, который лжет, повышается активность миндалин. Он намного сильнее подвержен стрессу. Исследователи установили, что ложь негативно влияет на работу некоторых отделов мозга. Обман можно соотнести с ощущениями тревоги.
К тому же, люди, вовлеченные в ложь, испытывают те же физиологические реакции. Ученые исследовали, что обман повышает риск развития рака, ожирения, тревожности, депрессии, зависимости, неудовлетворенности работой и плохих отношений.
Ложь порождает еще большую ложь. Она усиливает механические и дегенеративные повреждения префронтальной коры мозга. У патологических лжецов обнаружили заметные изменения в мозге – на 14,2% уменьшен объем серого вещества и на 22% увеличен объем белого вещества.
Лживость связывают с пониженным уровнем тестостерона у мужчин (в 75% случаев).
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