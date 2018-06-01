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Как луганские пограничники героически отражали атаки боевиков под гимн Украины четыре года назад

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Штурм пограничного отряда в Луганске начался в 4 утра 1 июня 2014 года. Луганский пограничный отряд располагался на краю города, сразу за жилым кварталом, который по злой иронии судьбы называется Мирный. Боевики бросили на штурм около полутысячи человек, которые атаковали пограничников прямо с крыш и квартир домов мирных жителей.

Пограничники не сдавались и приняли бой. 2-го июня в течение восьми часов они отбивали атаки боевиков под гимн Украины. Террористы несли потери, но все равно лезли на заставу.

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Луганская пограничная застава имела стратегическое значение, как и аэропорт и военная часть. В почти оккупированном городе это были единственные точки, где еще находились украинские силы и развевался украинский флаг, поэтому террористам было просто необходимо выбить наши силы отсюда.

Атака проросійськими бойовиками українських прикордонників у Луганську

Атака пророссийскими боевиками украинских пограничников в Луганске

Держать оборону в одиночку против превосходящих сил противника пограничному отряду было трудно, поэтому они запросили помощь. Командование АТО направило один украинский истребитель, который кружил над Луганском и наносил точечные удары.

Поскольку боевики засели в жилых домах, полноценно работать наш самолет не мог, ведь была большая угроза причинить вред гражданским. Поэтому существенно помочь пограничникам с неба не было возможности. В штабе АТО отчитались, что истребитель уничтожил два минометных расчета российских наемников. Однако для того, чтобы переломить ситуацию, этого было недостаточно.

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Вооруженные силы Украины в то время обороняли Луганский аэропорт, поэтому тоже не могли прийти на помощь. В любом случае, так заявляли в штабе АТО. Поэтому пограничникам после четырехдневной осады поступил приказ отходить. Офицеры и добровольцы – всего 32 пограничника – с оружием вышли в аэропорт. Другие, переодевшись в гражданское, через Луганск. Это было начало полной оккупации города. Впоследствии боевики бросились на штурм военной части, а затем началась героическая оборона аэропорта.

Автор: Евгений Назаренко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Госпогранслужба Новости Луганска АТО
Источник: 24 канал
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