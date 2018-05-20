Как луганский театр не захотел "примириться с агрессором" и теперь стал одним из лучших
Областной академический театр не подчинился боевикам и переехал на подконтрольную Украине территорию, а уже в Северодонецке актеры начали все с нуля. И всего за несколько лет театр в изгнании стал одним из лучших в стране и активно гастролирует.
На международный театральный фестиваль Мельпомена в Таврии съехались актеры из 11 стран. Но больше всего на этой сцене ожидают театр в изгнании.
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Луганский академический театр уже более трех лет работает в Северодонецке. Переехать на подконтрольную Украине территорию актеры решили, когда в Луганск ворвался оккупант и город начали бомбить.
Спектакль луганского театра
Владимир Московченко – заслуженный деятель искусств Украины. Он отдал театру 26 лет, но оставаться в таком Луганске не смог.
Вокруг уже ходили люди с оружием, по другому одеты, с другим произношением и они рассматривали этот удивительный город Луганск, видно было, что это люди заезжие,
– рассказал художественный руководитель Луганского областного драматического театра Владимир Московченко.
Актеры ехали практически в никуда, ведь на тот момент в Северодонецке театр давно не работал. Но им помогло государство: для луганчан отстроили сооружение бывшего театра драмы. За три года старый новый театр дал 26 представлений в Северодонецке и даже успевает гастролировать. Актеры выступают и в Луганской области, но только на подконтрольной Украине территории.
В таких городах, как Попасное или Меловое, где очень близко к линии разграничения, немного страшновато, но мы понимаем, что тем людям, которые там живут, это просто необходимо,
– прокомментировала актриса Анастасия Одначева-Пономаренко.
Критики расценивают позицию луганских актеров как подвиг. Искусствовед Светлана Максимченко отметила, что восхищается этими актерами, ведь они поехали в очень тяжелые условия и сейчас успешно работают.
Каждый раз на сцену актеры выходят с верой, что обязательно будут играть в Луганске, когда он станет украинским.