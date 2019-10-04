Как Лукашенко "не тянул за язык" Зеленского: шутки на форуме Украины и Беларуси

Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в Житомире 4 октября. Во время него впервые лично встретились украинский президент Владимир Зеленский и белорусский лидер Александр Лукашенко. Говорили о серьезном, но не обошлось и без оговорок и шуток.

О дружбе против России

Лукашенко выступал долго и среди прочего сказал следующее: "Чем ближе мы с вами будем, чем роднее будут наши государства, чем больше мы будем сплочены, тем сильнее сопротивление мы будем чувствовать".

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И далее пояснил: "Никто и никогда, что бы не говорили политики у нас и в мире, не позволит нам очень сильно дружить. Потому что, к сожалению, мир живет по принципу "разделяй и властвуй".

После этого между президентами Украины и Беларуси состоялся шутливый диалог.

Лукашенко: Здесь много журналистов. Они сейчас мое заявление истолкуют так, будто мы против России или Китая. Да нет...

Зеленский: А вы не стесняйтесь.

После смеха в зале и смеха Лукашенко Зеленский добавил: "Это шутка, Александр Григорьевич".

Ну, Владимир Александрович, я вас за язык не тянул,

– пошутил в ответ Лукашенко.

Самое главное, о чем (серьезно) говорили Зеленский с Лукашенко – в материале 24 канала.

Оговорка по Фройду?

Дальше было еще веселее: Лукашенко оговорился, назвав Украину – Россией.

"Площадка форума подтвердила свою эффективность. Мы видим значительный вклад регионов Украины и Беларуси по увеличению объемов торговли. Где-то в 2012 году у нас было более 8 миллиардов в товарообороте. Затем он упал до 4, и я много думал, как вернуться на предыдущие показатели. И, вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они же и помогли нам быстро достичь 6 миллиардов...

"Украины, Александр Григорьевич", – вежливо исправил Лукашенко Зеленский.

Я испугался, вдруг я "Владимир Владимирович" сказал (имелся в виду Путин – 24 канал),

– отшутился Лукашенко и извинился зо оговорку.

Что это за Форум регионов Беларуси и Украины?Это второй Форум регионов двух стран, который продлится в течение 3 и 4 октября 2019 года в Житомире. Первое такое мероприятие состоялось в 2018 в белорусском Гомеле (участие принимали Лукашенко и Порошенко). Во время форума между собой общались более тысячи представителей бизнеса и органов власти обеих стран. Предприниматели имели возможность продемонстрировать коллегам собственную продукцию.

Зеленский встретился с Лукашенко впервые: видео 24 канала

А полное видео встречи президентов Украины и Беларуси Зеленского и Лукашенко смотрите вот по этой ссылке.