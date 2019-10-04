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      Как Лукашенко "не тянул за язык" Зеленского: шутки на форуме Украины и Беларуси

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      Зеленский встретился с Лукашенко в Житомире
      Зеленский встретился с Лукашенко в Житомире / president.gov.ua

      Форум регионов Украины и Беларуси состоялся в Житомире 4 октября. Во время него впервые лично встретились украинский президент Владимир Зеленский и белорусский лидер Александр Лукашенко. Говорили о серьезном, но не обошлось и без оговорок и шуток.

      О дружбе против России

      Лукашенко выступал долго и среди прочего сказал следующее: "Чем ближе мы с вами будем, чем роднее будут наши государства, чем больше мы будем сплочены, тем сильнее сопротивление мы будем чувствовать".

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      И далее пояснил: "Никто и никогда, что бы не говорили политики у нас и в мире, не позволит нам очень сильно дружить. Потому что, к сожалению, мир живет по принципу "разделяй и властвуй".

      После этого между президентами Украины и Беларуси состоялся шутливый диалог.

      Лукашенко: Здесь много журналистов. Они сейчас мое заявление истолкуют так, будто мы против России или Китая. Да нет...

      Зеленский: А вы не стесняйтесь.

      После смеха в зале и смеха Лукашенко Зеленский добавил: "Это шутка, Александр Григорьевич".

      Ну, Владимир Александрович, я вас за язык не тянул,
      – пошутил в ответ Лукашенко.

      Самое главное, о чем (серьезно) говорили Зеленский с Лукашенко – в материале 24 канала.

      Оговорка по Фройду?

      Дальше было еще веселее: Лукашенко оговорился, назвав Украину – Россией.

      "Площадка форума подтвердила свою эффективность. Мы видим значительный вклад регионов Украины и Беларуси по увеличению объемов торговли. Где-то в 2012 году у нас было более 8 миллиардов в товарообороте. Затем он упал до 4, и я много думал, как вернуться на предыдущие показатели. И, вы знаете, Владимир Александрович, вот эта площадка регионов России, непосредственные контакты руководителей регионов, они же и помогли нам быстро достичь 6 миллиардов...

      "Украины, Александр Григорьевич", – вежливо исправил Лукашенко Зеленский.

      Я испугался, вдруг я "Владимир Владимирович" сказал (имелся в виду Путин – 24 канал),
      – отшутился Лукашенко и извинился зо оговорку.

      Что это за Форум регионов Беларуси и Украины?Это второй Форум регионов двух стран, который продлится в течение 3 и 4 октября 2019 года в Житомире. Первое такое мероприятие состоялось в 2018 в белорусском Гомеле (участие принимали Лукашенко и Порошенко). Во время форума между собой общались более тысячи представителей бизнеса и органов власти обеих стран. Предприниматели имели возможность продемонстрировать коллегам собственную продукцию.

      Зеленский встретился с Лукашенко впервые: видео 24 канала

      А полное видео встречи президентов Украины и Беларуси Зеленского и Лукашенко смотрите вот по этой ссылке.

      blog_ava
      Зеленский провел встречу с Лукашенко: главное
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      1149
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Новости Беларуси Владимир Зеленский Александр Лукашенко Новости Житомира Курьезные новости
      Источник: 24 канал
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