Как Львовская областная больница рискует жизнью пациентов

Государственные тендеры – это конек Львовской областной больницы.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" сказала журналистка Татьяна Мартынюк.

Читайте также: Как врач превратил Львовскую областную больницу вприбыльный семейный бизнес: одиозные схемы

По ее словам, больница стала фигурантом громкого диализного скандала. С начала года на закупку диализных препаратов за бюджетные средства она потратила около 100 миллионов гривен.

По предварительным подсчетам, на двух тендерах экономия могла составить более 30 миллионов. Ведь участие в закупках принимали две компании-дистрибьютора, вот только на первом тендере "Линк-Медитал" зашел с ценовым предложением в 80 миллионов, а компания DiaVita предложила 55 миллионов,

– заявила Татьяна Мартынюк.

"Но выбрали тех, кто дал более высокую цену, более дешевых конкурентов отклонили якобы из-за несоответствия документов. Может, оно и правда, была беда с документами, но закупка препаратов исключительно одной фирмы – это преступление против пациентов. Ведь предпочтение отдали немецкому "Фрезениусу" от LINK Medical", – подчеркнула журналистка.

Видео полного выпуска видеоблога "ЦРУ. За кадром" за 27 ноября 2018