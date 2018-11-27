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      Как Львовская областная больница рискует жизнью пациентов

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      Львовская областная больница
      Львовская областная больница / Фото из открытых источников

      Государственные тендеры – это конек Львовской областной больницы.

      Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" сказала журналистка Татьяна Мартынюк.

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      По ее словам, больница стала фигурантом громкого диализного скандала. С начала года на закупку диализных препаратов за бюджетные средства она потратила около 100 миллионов гривен.

      По предварительным подсчетам, на двух тендерах экономия могла составить более 30 миллионов. Ведь участие в закупках принимали две компании-дистрибьютора, вот только на первом тендере "Линк-Медитал" зашел с ценовым предложением в 80 миллионов, а компания DiaVita предложила 55 миллионов,
      – заявила Татьяна Мартынюк.

      "Но выбрали тех, кто дал более высокую цену, более дешевых конкурентов отклонили якобы из-за несоответствия документов. Может, оно и правда, была беда с документами, но закупка препаратов исключительно одной фирмы – это преступление против пациентов. Ведь предпочтение отдали немецкому "Фрезениусу" от LINK Medical", –  подчеркнула журналистка.

      Видео полного выпуска видеоблога "ЦРУ. За кадром" за 27 ноября 2018

       

      Теги: Здоровье Новости Украины Видеоблоги Новости Львова Медицина Лечение
      Источник: 24 канал
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