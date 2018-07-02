Как макияж может изменить внешность: удивительные перевоплощения
После бешеной популярности социальных сетей культ красоты стал настолько важным, что некоторые люди даже решатся на пластическую операцию или другие процедуры, чтобы выглядеть красивее на фото в интернете.
В различных частях Азии, например, в Китае для некоторых девушек макияж означает не просто подчеркивание своих преимуществ, но и создание новых с помощью искусственной кожи, поддельных ресниц и тому подобного.
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Издание Bored Panda показало серию фото процесса, как азиатские девушки снимают свои лица и становятся совсем не похожими на себя.
Трудно поверить, но на первом и третьем фото одна и та же женщина
Источник: 24 Канал
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