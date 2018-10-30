Как мамин голос может спасти жизнь: объяснение

Проигрывание записи маминого голоса во время срабатывания пожарной сигнализации будит детей лучше, чем традиционные звуки тревоги.

Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в журнале "Pediatrics", передает ВВС.

Они провели исследование, в котором приняли участие 176 детей. Интересно, что детей обычными звуками сигнализации разбудить значительно труднее, ведь их сон длиннее и глубже сон взрослых.

Читайте также: 9 секретов во взаимоотношениях с детьми для счастливых родителей

Затем для каждого участника эксперимента создали уникальный звук сигнализации – запись маминого голоса, который призывал детей проснуться.

В результате, в самой глубокой фазе сна от стандартного звука пожарной сигнализации проснулась только половина участников, а запись маминого голоса подействовала в девяти случаях из десяти.

Мы смогли найти звук тревоги, который позволяет детям в возрасте от 5 до 12 лет просыпаться быстрее. Таким образом, они имеют время, чтобы сбежать из спальни и спасти собственную жизнь,

– отметил доктор Марк Сплейнгард.

В планах ученых также исследовать реакцию детей на голоса посторонних людей, а впоследствии они будут искать аналогичные способы пробуждения для взрослых.

Вывод ученых: правильно выбранный звук сигнализации, без преувеличений – может спасти жизнь потенциальным жертвам пожара.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.