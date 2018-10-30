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      Как мамин голос может спасти жизнь: объяснение

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      Как мамин голос может спасти жизнь
      Как мамин голос может спасти жизнь / unsplash.com

      Проигрывание записи маминого голоса во время срабатывания пожарной сигнализации будит детей лучше, чем традиционные звуки тревоги.

      Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в журнале "Pediatrics", передает ВВС.

      Они провели исследование, в котором приняли участие 176 детей. Интересно, что детей обычными звуками сигнализации разбудить значительно труднее, ведь их сон длиннее и глубже сон взрослых.

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      Затем для каждого участника эксперимента создали уникальный звук сигнализации – запись маминого голоса, который призывал детей проснуться.

      В результате, в самой глубокой фазе сна от стандартного звука пожарной сигнализации проснулась только половина участников, а запись маминого голоса подействовала в девяти случаях из десяти.

      via GIPHY

      Мы смогли найти звук тревоги, который позволяет детям в возрасте от 5 до 12 лет просыпаться быстрее. Таким образом, они имеют время, чтобы сбежать из спальни и спасти собственную жизнь,
      – отметил доктор Марк Сплейнгард.

      В планах ученых также исследовать реакцию детей на голоса посторонних людей, а впоследствии они будут искать аналогичные способы пробуждения для взрослых.

      Вывод ученых: правильно выбранный звук сигнализации, без преувеличений – может спасти жизнь потенциальным жертвам пожара.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Советы Дети
      Источник: 24 Канал
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