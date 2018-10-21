Как Марина Поплавская попрощалась с друзьями: трогательная история

Звезда КВН и одна из лидеров юмористического проекта "Дизель Шоу" Марина Поплавская перед своей гибелью встретилась почти со всеми своими житомирскими друзьями и обещала, что чуть позже состоится еще одна встреча, на которую она привезет уже друзей из Киева.

Об этом рассказал Юрий Кипоренко, руководитель команды "Девчонки из Житомира", капитаном которой была Марина Поплавская, пишет издание "Житомир. іnfo".

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"Несколько дней назад мы были на концерте, большой житомирской компанией. Маринка нас позвала, и мы договаривались праздновать День КВН 8 ноября. Она говорила, что приедет с гастролей с киевскими друзьями, большой компанией", – отметил он.

Также он отметил, то, что произошло, – это реально шок.

"В ее творчестве всегда присутствовала бешеная энергетика. Когда выходила на сцену, к зрителям, ей удавалось всех будто обнимать. Обо всех всегда заботилась, кормила. В конце концов, она была настоящей мамой, а "Девчонки из Житомира" были ее семьей, где она была душой и сердцем", – подытожил Юрий Кипоренко.

Напомним, 20 октября утром на Киевщине автобус с актерами "Дизель Шоу" столкнулся с фургоном. В результате ДТП погибла звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская. Кроме того, пострадали и были госпитализированы актеры "Дизель Шоу" Яна Глущенко и Егор Крутоголов.

Кто такая Марина Поплавская?

Актриса программ "Дизель Шоу", "На троих", "DIZEL утро", певица, популярная ведущая, редактор украинской ассоциации КВН. Была капитаном команды КВН "девушки из Житомира". Также работала учительницей украинского языка и литературы в школе.

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