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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Как марка и состояние телефона влияют на жизнь

37 Читати новину українською
Марка смартфона и личная жизнь
Марка смартфона и личная жизнь / Unsplash

Комания Decluttr, которая занимается перепродажей старых смартфонов провела исследование и выяснила, что владельцам iPhone проще найти себе пару, чем людям с Android.

Об этом сообщает Knife.

Decluttr выяснили, что 70% одиноких людей охотнее свяжут свою жизнь с владельцем iPhone, а не Android.

Треть опрошенных мужчин считает, что трещины на экране указывают на неспособность позаботиться о себе и недостаток денег.

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Также обращают внимание на экран и женщины, но им куда важнее, не устарела ли модель телефона их потенциального партнера.

При этом 65% владельцев iPhone заявили, что пошли бы на свидание с поклонниками Android. Впрочем на встречу с владельцами iPhone согласились только 53% их оппонентов.

Теги: LifeStyle Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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