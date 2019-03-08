Как Маркс в могиле: в Киеве показали последний портрет Малевича, написанный незадолго до смерти

В киевском Центре современного искусства М17 показали ранее неизвестный автопортрет украинского художника Казимира Малевича. Полотно стало последним портретом художника. Он изобразил себя за 11 месяцев до смерти.

Всего известно о 8 автопортретах Малевича. Указанный "Автопортрет" — первая работа художника, которую нашли за время независимости Украины, пишет The Village.

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"Автопортрет" Казимира Малевича

Я выгляжу как Маркс в могиле. Когда я выхожу на улицу, дети кричат: "Карл Маркс",

– описывал себя Малевич в одной из частных переписок.

Широкой публике автопортрет показывают впервые. Однако в узких искусствоведческих кругах полотно выставляли дважды – во время международного форума "Новая генерация: художник и его поколение" и в журнале Color and rhythms Давида Бурлюка.

Портрет Малевича собственными глазами можно увидеть до 6 апреля в Центре современного искусства М17 в рамках выставки "Авангард. В поисках четвертого измерения".