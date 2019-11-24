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      Как медведи готовятся к зимней спячке в приюте под Львовом: фото и видео

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      Жители медвежьего приюта "Домажир", что неподалеку от Львова, уже через неделю умостятся в своей берлоге и окунутся в почти трехмесячный сон. А пока же четвероногие гуляют по вольерам, принюхиваются к морозам, лакомятся рыбой и фруктами.

      Виноградом и яблоками пыталась выманить из укрытия медведиц Дашу и Лелю их сиделка. И не только фруктозой, но и жирами ныне подкармливали косолапых.

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      "Ближе к зимнему сну или к зиме медведи любят чтобы в рационе было больше жирной рыбы для того, чтобы набрать жировую массу. Также они любят больше поесть. Но когда они уходят в спячку, то стараются уменьшить потребление пищи", – рассказала руководитель службы по уходу за животными в приюте "Домажир" Наталья Галайко.

      Ведмеді
      Медведицы Даша и Леля

      В зимнюю спячку медведи впадают, потому что в их организме замедляются обменные процессы. Этот период жители "Домажира" будут находиться в берлоге. Будет зависеть их сон от состояния здоровья, а также от того, сколько животное находилось в неволе.

      Если животное болеет и неполноценно питается, тогда то труднее дается. В прошлом году практически все наши мишки были в зимнем сне: кто-то больше, кто-то меньше, кто-то раньше ушел, кто-то выходил на часок, на два, на полдня,
      – пояснил директор медвежьего приюта "Домажир" Игорь Николин.

      Домажир
      Медведи в " Домажире"

      Сейчас с десяток медведей только готовятся к зимнему сну. Поэтому в течение недели в приюте еще ждут посетителей. "Мы не можем сказать, что вот уже после 1 декабря все абсолютно медведи будут спать. Да, большинство еще готовятся ко сну, но порой выходят из своих берлог", – добавила менеджер медвежьего приюта "Домажир" Ольга Федорив.

      Из сезонной спячки медведи выйдут в начале марта 2020 года. Тогда же в приюте "Домажир" стартует новый сезон.

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      24 ноября
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      Автор: Ирина Кунинец
      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Львова
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