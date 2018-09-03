Как Меган Маркл ласково называет принца Гарри: фото
Недавно принц Гарри и Меган Маркл стали почетными гостями показа мюзикла "Гамильтон" в лондонском театре "Виктория Палас".
Внимание общественности привлекло не только откровенное короткое платье герцогини Сассекской от бренда Judith and Charles, а также еще одно сентиментальное нарушение правил этикета королевской семьи.
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Когда спектакль закончился, супруги прошли за кулисы, чтобы познакомиться с актерами и сфотографироваться с ними на память. В один из моментов Меган обратилась к Гарри: "Ты видишь, любовь моя?"
Это услышали члены труппы и трогательно отреагировали.
Смотрите видео с Меган Маркл и принцем Гарри:
Меган Маркл и принц Гарри посетили мюзикл "Гамильтон"/ Getty