Как Меган Маркл ласково называет принца Гарри: фото

Недавно принц Гарри и Меган Маркл стали почетными гостями показа мюзикла "Гамильтон" в лондонском театре "Виктория Палас".

Внимание общественности привлекло не только откровенное короткое платье герцогини Сассекской от бренда Judith and Charles, а также еще одно сентиментальное нарушение правил этикета королевской семьи.

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Когда спектакль закончился, супруги прошли за кулисы, чтобы познакомиться с актерами и сфотографироваться с ними на память. В один из моментов Меган обратилась к Гарри: "Ты видишь, любовь моя?"

Это услышали члены труппы и трогательно отреагировали.

Смотрите видео с Меган Маркл и принцем Гарри:

Допис, поширений Meghan &Harry supporters (@harry_meghan_updates) 30 Сер 2018 р. о 11:02 PDT



Меган Маркл и принц Гарри посетили мюзикл "Гамильтон"/ Getty