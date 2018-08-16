Как Меган Маркл может намекнуть на свою беременность

В СМИ неоднократно писали, что британский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл ждут первенца. Однако до сих пор эти слухи не подтверждались.

В то же время есть одна интересная деталь, которая выдаст беременность 37-летней Меган. Об этом рассказала эксперт по этикету, писательница Мика Мейер, пишет Daily Mail.

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Женщина посоветовала внимательно смотреть на прическу герцогини – если Меган начнет появляться на публике исключительно с собранными в шишку волосами – то она беременна.

Принц Гарри и Меган Маркл



Мейер объяснила, что Меган имеет мелкие кудри, но постоянно выпрямляет волосы. Однако во время беременности эти процедуры делать нельзя, поскольку в них используют кератин и формальдегид, который может навредить будущему малышу.

Напомним, еще в июне в СМИ появилась информация, что герцогиня Сассекская Меган Маркл беременна двойней.



Как известно, венчание принца Гарри и Меган состоялось 19 мая. В день свадьбы им предоставили титул – Гарри и его избранница стали герцогами Сассекскими.