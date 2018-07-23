Как Меган Маркл относится к Кейт Миддлтон

Накануне жены британских принцев Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе посетили ежегодный Уимблдонский турнир по теннису. Мир тщательно наблюдал не только за ходом теннисного соревнования, но и за тем, как общались между собой две герцогини.

Королевский фотограф Марк Стюарт уверяет, что между Кейт Миддлтон и Меган Маркл нет никакого соперничества, пишет британское издание Vogue.

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Стюарт отмечает, что Меган быстро приспосабливается к королевской жизни.

Меган позволяет Кейт быть лидером. Это показывает, насколько хорошо она адаптировалась. Она осознает, что однажды Кейт станет королевой. При этом, между ними абсолютно нет соперничества,

– рассказывает королевский фотограф.

Заметим, что эксперты по языку тела проанализировали первый совместный совместный выход жен британских принцев. Вывод был таким, что Меган следила за поведением Кейт, чтобы понять, как ей самой реагировать на то, что происходит.



Кейт Миддлтон и Меган Маркл / Getty