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Как Меган Маркл отпразднует день рождения: подробности

8 Читати новину українською
Меган Маркл
Меган Маркл / GettyImages

В субботу, 4 августа, Меган Маркл исполнится 37 лет. Впервые герцогиня Сассекская отпразднует день рождения в статусе королевской особы. Интересно, что свое 36-летие Меган отпраздновала в Африке, когда встречалась с принцем Гарри. Именно тогда внук британской королевы сделал ей предложение.

О королевских планах на 4 августа рассказал официальный фотограф монархов Тим Рук на своей странице в Twitter.

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Фотограф подтвердил, что принц Гарри будет присутствовать в субботу на свадьбе своего близкого друга детства Чарли Ван Страубензи с режиссером Дейзи Дженкс. Конечно, герцогиня Сассекская Меган Маркл также составит компанию Гарри на мероприятии.

К сожалению, я пропущу свадьбу Чарли Ван Страубензи и Дейзи Дженкс, на которой принц Гарри будет 4 августа,
– написал Тим Рук.

Известно, что принц Гарри станет шафером на свадьбе Чарли Ван Страубензи. Они дружат с самого детства, а познакомились во время учебы в школе Ludgrove School в Беркшире.

 

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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