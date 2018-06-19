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Как Меган: ведущая премии MTV Movie Awards удивила зрителей неожиданным образом

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Ведущая премии MTV Movie Awards удивила зрителей неожиданным образом Меган Маркл
Ведущая премии MTV Movie Awards удивила зрителей неожиданным образом Меган Маркл / Фото из соцсетей

В США состоялось ежегодное награждение знаменитостей премией MTV Movie Awards. Гламурное мероприятие отличилось курьезными ситуациями, в частности, ведущая Тиффани Хеддиш вышла на сцену в свадебном образе Меган Маркл.

18 июня в США состоялось торжественное вручение премии MTV Movie Awards. Мероприятие посетили сотни голливудских звезд, некоторые из которых получили памятные награды в форме поп-корна. Однако не сами награды запомнились участникам шоу, а необычное появление комедийной актрисы Тиффани Хеддиш.

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Звезда не просто была приглашенной гостьей, а исполняла роль ведущей церемонии. В начале шоу Тиффани Хеддиш появилась на сцене MTV Movie Awards в свадебном наряде, сшитом по мотивам платья герцогини Сассекской Меган Маркл. Кроме этого, звезда одела фату, завершив образ пародии. Таким неожиданным образом она потрясла всех присутствующих в зале.

Меган не единственная, кто может красиво выглядеть в этом платье. Она с моего райончика, поэтому я могу это сделать,
– забавно объяснила Тиффани Хеддиш.

 

 

Это не единственная курьезная сцена с участием Тиффани Хеддиш, которая повеселила знаменитостей на MTV Movie Awards. Во время церемонии ведущая исполнила песню американской рэп-исполнительницы Cardy B, воссоздав один из ее образов во время беременности.

 

Теги: LifeStyle Голливуд Меган Маркл Награды Кино Курьезные новости Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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