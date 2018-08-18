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Как меняется ежедневный рацион ребенка с возрастом

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Как меняется рацион ребенка с возрастом
Как меняется рацион ребенка с возрастом / joybauer.com

Разнообразие пищевого рациона обеспечивает организм ребенка всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами.

С возрастом ребенка рацион питания нужно постепенно расширять, пишет портал "Наша Мама".

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До 3 лет ребенку можно давать до 100 граммов фруктов и ягод, 200 г овощей. Относительно сока – это 150 мл в день.

Раціон дитини з віком

Рацион ребенка с возрастом

От 4 лет нужно постепенно вводить в рацион мясо в чистом виде. Суточная норма в день – 90 граммов. В летнее время ежедневную порцию нужно увеличить до 130 граммов.

Порцию фруктов увеличивают с 4-5 лет до 6 лет до 150 граммов, овощей – до 250. В день такому ребенку можно выпивать до 250 мл сока.

10-летний ребенок должен каждый день съедать не менее 200 граммов фруктов, 300 граммов овощей. Порция мяса составляет до 180 граммов, а вот порция сока не увеличивается.

via GIPHY

Детям старше 10 лет рекомендуют съесть 250 граммов фруктов, 350 граммов овощей. В ежедневный рацион входит 230 граммов мяса и 300 мл сока.

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Теги: Здоровье Здоровое питание Здоровая жизнь Дети Детское питание
Источник: 24 Канал
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