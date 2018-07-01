Как меняется вес женщины в зависимости от менструального цикла

Во время некоторых дней женщина чувствует усталость, физические упражнения даются тяжело, а стрелка на весах зашкаливает.

В начале цикла не рекомендуют соблюдать никаких диет, пишет ТСН.

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Из-за влияния гормонов из организма женщины плохо выводится вода. Именно поэтому стрелки на весах могут показать лишние килограммы. Однако не стоит волноваться: это не жир. За 5-7 дней обмен веществ восстановится и лишняя вода покинет организм.

Овуляция является идеальным временем для взвешивания. Все потому, что гормональный фон женщины меняется в сторону эстрогенов. Лишняя вода выведется и вес возвращается к норме.

В период с 15 по 20 день идеально сжигать лишние калории. Вес остается в норме.

В конце цикла может наблюдаться увеличение веса на 1-1,5 килограмма.

У женщин заметны набухание и болезненность молочных желез, потливость. Если человек склонен к отекам. То в этот период нужно ограничить себя в чрезмерном употреблении воды и соли.

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